Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным

Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
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, среди них шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», и три вакцины других научно-исследовательских организаций.
RT на русском01:54

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ВОЗ включила девять российских вакцин от COVID-19 в перечень перспективных

Известия02:07

ВОЗ одобрила девять российских разработок вакцин против COVID-19

РИА Новости02:07

ВОЗ включила девять вакцин РФ от COVID-19 в список перспективных

РЕН ТВ01:42

ВОЗ включила 9 российских вакцин против COVID в перечень перспективных

Российская газета01:56

ВОЗ включила девять российских вакцин от COVID-19 в список перспективных

Вести.Ru01:55

ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным

RT на русском01:54

ВОЗ включила девять разработок российских вакцин в список перспективных

ТАСС02:04
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Общество

В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом

Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина после выхода из комы спросила о параде Победы

Bimru.ru 03:00
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Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
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Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
2,5K
Общество

Число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось до 42 человек

По состоянию на утро 24 апреля в Карелии зарегистрировали 42 случая коронавируса.
ГТРК Карелия 02:06
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших превысило 6 тысяч

Министерство здравоохранения Украины сообщило о 415 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.
Свободная Пресса 21 апреля в 03:16
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,5K
Происшествия

В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе на улице

По данным пресс-службы, информация о конфликте со стрельбой между двумя мужчинами на улице Федора Абрамова поступила в ночь на четверг.
РИА Новости вчера в 03:46
1
Общество

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
33
Здоровье

В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса

Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после онокчания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
Эхо Москвы в Челябинске 00:33
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Общество

Свердловский губернатор: решение о пропускной системе ещё не принято

Глава региона признал, что такой сценарий возможен. Тем не менее, власти ещё думают над внедрением системы в жизнь.
REGNUM 02:24
44
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
3K
Недвижимость

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости вчера в 15:40
1,2K
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
391
Политика

СМИ: Главный храм ВС РФ украсят мозаиками с Путиным, Шойгу и Сталиным

Стены главного храма вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" собираются украсить мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина, пишет "МБХ медиа" со ссылкой на источник.
ЗакC.Ру 02:30
6
Общество

Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова

Автор рецепта и технологии изготовления легендарных советских конфет "Птичье молоко", почетный житель Владивостока Анна Чулкова умерла на 87-м году жизни.
ТАСС вчера в 23:54
6
Общество

Магазины в России вводят ограничения для покупателей

Некоторые гипермаркеты начали вводить запрет для покупателей на посещение магазинов без медицинских масок.
Национальная служба новостей вчера в 11:24
228
Общество

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
РБК 01:30
336
Общество

В Москве число коек для больных COVID-19 увеличат до 22 тысяч

Работа по перепрофилированию стационаров для приема больных с коронавирусной инфекцией в Москве продолжается, всего до конца недели будет развернуто около 22 тысяч коек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 01:49
3
Политика

Зеленскому припомнили высмеивание Саакашвили

Lenta.ru 02:46
Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

РБК вчера в 08:43
37
Экономика

Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса

По данным «Эквифакса», клиенты банков в марте закрыли досрочно 1,41 млн кредитов.
РБК 00:00
47
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
783
Политика

Трамп сообщил о способности света убить коронавирус за минуту

Заразиться могли более 2,7 млн американцев - В Нью-Йорке 2,7 млн человек могли быть заражены коронавирусом.
Газета.Ru 01:36
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Здоровье

Учёные и врачи дали прогнозы о начале пика коронавируса в России

Завкафедрой инфекционных заболеваний РУДН Галина Кожевникова предположила, что пик заболеваемости коронавируса наступит уже в начале мая.
Газета Кемерова вчера в 14:56
4
Общество

СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсант».
РБК 02:55
Киберспорт

В Call of Duty: Modern Warfare снова пройдут бесплатные выходные

В Call of Duty: Modern Warfare вновь пройдут бесплатные выходные в мультиплеере, доступ предоставится через королевскую битву Call of Duty: Warzone.
The GEEK вчера в 14:05
2
Общество

Трамп предположил, что свет может убить коронавирус за минуту

Присутствовавший на брифинге президент США Дональд Трамп предположил, что если "тело [заразившегося] подвергнется мощному воздействию ультрафиолета либо света" или будет "доставлен свет внутрь тела через кожу", это "окажет дезинфицирующий эффект", а коронавирус "исчезнет за минуту".
ТАСС вчера в 20:30
Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
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Шоу-бизнес

В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой

"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Дни24 вчера в 04:38
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Как работают Яндекс.Новости?
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