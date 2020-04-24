с чего всё началось

Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным

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