Общество

Lenta.ruLenta.ruВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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