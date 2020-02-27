Общество
Lenta.ruВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Здоровье
Ученые назвали простой способ продлить жизнь на несколько лет
Ученые из Бригамской женской больницы в Бостоне выяснили, какая привычка поможет продлить жизнь на несколько лет.
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии в Идлибе
Турецкие военные нанесли удары по позициям армии Сирии в ответ на обстрел турецких солдат в сирийском Идлибе, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Футбол
Определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским "Зальцбургом" и немецким "Айнтрахтом" (первый матч - 1:4) был перенесен на пятницу из-за штормового предупреждения и пройдет уже после жеребьевки 1/8 финала турнира.
Общество
Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать
Посольство России в Италии обратило внимание направляющихся в эту страну российских граждан, что в итальянских аэропортах в связи с распространением коронавируса осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры пассажиров.
Шоу-бизнес
Как выглядит прическа Дженнифер Лопес без накладных прядей
Лопес регулярно меняет свои прически: в разное время она носила и очень короткие стрижки, и отращивала волосы, использовала парики и накладные пряди.
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Общество
Сбербанк предложил грант для разработки лекарств от коронавируса
Сбербанк выступил с предложением выделить грант для разбработки лекарств от нового типа коронавируса COVID-19, сообщил глава банка Герман Греф в ходе телефонной конференции в четверг.
Хоккей
Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина
Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сломала ногу во время танца
Американская поп-певица Бритни Спирс во время танцевальной тренировки сломала ногу.
Происшествия
Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Наука
Страдающим болезнью Паркинсона поможет пинг-понг
Армия и оружие
В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ
Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
Политика
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
Общество
В Нидерландах выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Нидерландах, сообщает портал Dutch News со ссылкой на главу минздрава Бруно Брёйнса.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Гороскоп на 28 февраля: день идеально подходит для общения
Гороскоп на 28 февраля 2020 Водолей Вы будете нацелены на общение, новые знакомства, но знакомства в первой половине дня могут привести к разочарованиям, а порой и к опасностям.
Культура
ЛГБТ-персонажа убрали из российской версии мультфильма «Вперед»
Футбол
Лондонский «Арсенал» сенсационно вылетел из Лиги Европы
Один из фаворитов Лиги Европы "Арсенал" неожиданно проиграл на своем поле "Олимпиакосу" (1:2) и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.
Шоу-бизнес
Андрей Разин ответил Льву Лещенко на «сбитого летчика»
Андрей Разин вновь вступил в перепалку с мэтром российской эстрады Львом Лещенко, с которым судится после скандального телешоу на одном из федеральных каналов, вышедшего в эфир еще в конце прошлого года.
Гаджеты
В AMD объяснили, как они смогли удешевить процессоры
По заверению представителей AMD, новый подход применяется не только для серверных, но и для настольных процессоров, что и позволяет удерживать низкие на фоне Intel цены.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Политика
Почему в США не продлевают договор СНВ-III
США отказались участвовать во встрече российских и американских юристов для обсуждения перспектив продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Наука
Российский «колодец в ад» напугал американского ученого
Кольская сверхглубокая скважина, которую российские геологи пробурили в Мурманской области, напоминает фильм ужасов и внушает иррациональный страх, пишет на страницах научно-популярного журнала Scientific American американская исследовательница и астрофизик Сабрина Стирвальт.
Политика
Симоньян отреагировала на недопуск Sputnik на Дельфийский форум
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Греции в связи с недопуском представителя Sputnik на Дельфийский экономический форум.
Происшествия
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки
В Краснодарском крае задержали мужчину, подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки, пропавшей без вести почти четыре года назад, сообщает Следственный комитет России.
Наука
Сильное взаимодействие бывает разным
Если на «больших» расстояниях сильное взаимодействие обеспечивает главным образом притяжение протона и нейтрона, то на очень коротких расстояниях происходит отталкивание или раздвигание пар нейтронов.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Ксении Собчак
Любовь Успенская не брала денег за участие в шоу Ксении Собчак.
Политика
Пенс вычеркнул СССР из числа победителей во Второй мировой войне
Вице-президент США Майк Пенс увлекся, критикуя социализм, и фактически вычеркнул Советский Союз из числа стран — победительниц во Второй мировой войне.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2744 человек
В Китае число пациентов, скончавшихся от коронавируса нового типа, достигло 2744 человек. Всего зарегистрировано 78497 случаев заражения.