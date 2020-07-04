Коронавирус

РБКРБКВОЗ остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания гидроксихлорохина, а также комбинацию препаратов лопинавир и ритонавир в качестве лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.
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с чего всё началось

ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения остановила испытания гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира для лечения COVID-19. Как отмечается в заявлении организации, ее специалисты приняли рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности.
РИА Новости14:13

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ВОЗ остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса

РБК15:55

ВОЗ прекратила испытания некоторых лекарств на пациентах с COVID-19

Газета.Ru14:58

ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса

РИА Новости14:13

ВОЗ прекратила испытания трех лекарств для лечения от коронавируса

Комсомольская правда14:47

ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира на пациентах с COVID-19

ТАСС14:36

ВОЗ остановила испытания трёх лекарств от коронавируса

Life.ru14:23

ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса

Lenta.ru14:53
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