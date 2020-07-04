Коронавирус
РБКВОЗ остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания гидроксихлорохина, а также комбинацию препаратов лопинавир и ритонавир в качестве лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.
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с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения остановила испытания гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира для лечения COVID-19. Как отмечается в заявлении организации, ее специалисты приняли рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности.РИА Новости14:13
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