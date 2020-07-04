Коронавирус
Lenta.ruВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания трех препаратов от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление организации.
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с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения остановила испытания гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира для лечения COVID-19. Как отмечается в заявлении организации, ее специалисты приняли рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности.РИА Новости14:13
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В епархии надеются, что это случится уже сегодня. Священник много лет контролировал Среднеуральский женский монастырь.
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