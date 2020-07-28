В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса

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