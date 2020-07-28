Коронавирус
BFM.ruВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса
В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
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Общество
Вильфанд рассказал о последствиях геомагнитных бурь на этой неделе
Сообщается, что на Земле во вторник и среду возникнет опасная геомагнитная буря из-за которой могут возникнуть проблемы со связью в северных регионах России.
Вечерняя Москва 13:25
Общество
Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР
Специалисты начали сборку международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Завершить сооружение планируют к 2025 году.
ТАСС Наука 06:37
Гаджеты
Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5
Новая быстрая зарядка получила название Quick Charge 5, а впервые ее реализуют в смартфоне от компании Xiaomi.
Astera 09:39
Происшествия
Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве
В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:46
Путешествия
В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами
Lenta.ru вчера в 07:56
Общество
«Аэрофлот» продал 6,5 тыс. билетов на рейсы в Лондон и Стамбул
На рейсы в Лондон куплено около 3 тыс. билетов, а в Стамбул — более 3.5 тыс. В компании отмечают, что на первый рейс в Стамбул, который запланирован на 1 августа, продано 99% билетов.
РБК 13:02
Происшествия
СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге
Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело после столкновения двух грузовых поездов в Петербурге.
RT на русском 11:02
Хоккей
Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура»
Главный тренер хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев оставил команду.
CT news 06:48
Авто
Названы любимые цвета автомобилей жителей Северного Кавказа
Московский Комсомолец 08:15
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Общество
Число заболевших коронавирусом в администрации Ялты превысило 20
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что к настоящему времени среди сотрудников ялтинской администрации зафиксировано более 20 случаев заболевания коронавирусом.
RT на русском 12:04
Футбол
РПЛ представила календарь на новый сезон
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Происшествия
Глава ветслужбы Ивановской области задержан по подозрению в коррупции
По данным следствия, в начале 2020 года подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили взятку за оказание общего покровительства от руководителя одного из предприятий Ивановской области, работающего в сфере переработки и производства продуктов питания.
Российская газета 12:55
Политика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК 09:55
Шоу-бизнес
21-летний сын Валерии объявил о помолвке
Сегодняшний день стал радостным для певицы Валерии, ее младший сын Арсений сделал предложение руки и сердца своей девушке Лиане.
Bimru.ru 12:59
Армия и оружие
Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
Футбол
Футболист мадридского «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом
Тестирование футболистов "Реала" на коронавирус прошло в понедельник. Диас в сезоне-2019/20 провел семь матчей за "Реал", забив один гол.
ТАСС Спорт 08:22
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа
Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.
ИнфоСМИ 08:49
Технологии
Microsoft будет обновлять Windows 10 не чаще одного раза в год
По информации издания, глобальные обновления для Windows будут приходить два раза в год: весной — для Windows 10X, осенью — для Windows 10.
Деловое.ТВ вчера в 10:33
Политика
Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
Россия прорабатывает возможность поставки второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
RT на русском 07:44
Здоровье
Более 2,2 тыс. случаев коронавируса выявлено в Израиле за сутки
За последние сутки в Израиле выявлено 2210 случаев коронавируса. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны во вторник, 28 июля.
Известия 13:05
Транспорт
В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
Киберспорт
Турнир Voodoo League заподозрили в фейковых матчах
Инсайдер Дмитрий «Korb3n» Белов сообщил, что на турнире Voodoo League Series играют ненастоящие команды.
Bookmaker-ratings.ru 11:10
Экономика
Каждый десятый магазин в России закроется до конца года
Не менее 10% российских магазинов будут вынуждены закрыться до конца 2020 года.
News.ru 11:59
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag 04:01