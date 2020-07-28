Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса

В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
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ВОЗ: миру предстоит иметь дело лишь с одной волной коронавируса

Газета.Ru09:27

ВОЗ назвала пандемию коронавируса «одной большой волной»

РИА Новости08:13

В ВОЗ не подтвердили, что коронавирус - сезонное заболевание

Комсомольская правда06:24

ВОЗ: Сезонный характер коронавируса не находит подтверждения

Российская газета07:08

ВОЗ назвала пандемию коронавируса «одной большой волной»

Lenta.ru06:22

В ВОЗ заявили, что сезонность коронавируса не подтвердилась

Московский Комсомолец06:15

В ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не находит подтверждения

ТАСС05:51
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:31, Ашберн
Общество

Вильфанд рассказал о последствиях геомагнитных бурь на этой неделе

Сообщается, что на Земле во вторник и среду возникнет опасная геомагнитная буря из-за которой могут возникнуть проблемы со связью в северных регионах России.
Вечерняя Москва 13:25
Общество

Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР

Специалисты начали сборку международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Завершить сооружение планируют к 2025 году.
ТАСС Наука 06:37
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Гаджеты

Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5

Новая быстрая зарядка получила название Quick Charge 5, а впервые ее реализуют в смартфоне от компании Xiaomi.
Astera 09:39
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Происшествия

Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве

В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
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Политика

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:46
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Путешествия

В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

Lenta.ru вчера в 07:56
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Общество

«Аэрофлот» продал 6,5 тыс. билетов на рейсы в Лондон и Стамбул

На рейсы в Лондон куплено около 3 тыс. билетов, а в Стамбул — более 3.5 тыс. В компании отмечают, что на первый рейс в Стамбул, который запланирован на 1 августа, продано 99% билетов.
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Происшествия

СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге

Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело после столкновения двух грузовых поездов в Петербурге.
RT на русском 11:02
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Хоккей

Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура»

Главный тренер хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев оставил команду.
CT news 06:48
Авто

Названы любимые цвета автомобилей жителей Северного Кавказа

Московский Комсомолец 08:15
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Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
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Происшествия

Младшую из сестёр Хачатурян потребовали признать вменяемой

News.ru 12:45
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Общество

Число заболевших коронавирусом в администрации Ялты превысило 20

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что к настоящему времени среди сотрудников ялтинской администрации зафиксировано более 20 случаев заболевания коронавирусом.
RT на русском 12:04
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Игры

PlayStation обделила российских пользователей PS Plus

Astera 10:01
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Футбол

РПЛ представила календарь на новый сезон

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Происшествия

Глава ветслужбы Ивановской области задержан по подозрению в коррупции

По данным следствия, в начале 2020 года подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили взятку за оказание общего покровительства от руководителя одного из предприятий Ивановской области, работающего в сфере переработки и производства продуктов питания.
Российская газета 12:55
Политика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
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Шоу-бизнес

21-летний сын Валерии объявил о помолвке

Сегодняшний день стал радостным для певицы Валерии, ее младший сын Арсений сделал предложение руки и сердца своей девушке Лиане.
Bimru.ru 12:59
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Армия и оружие

Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
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Футбол

Футболист мадридского «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом

Тестирование футболистов "Реала" на коронавирус прошло в понедельник. Диас в сезоне-2019/20 провел семь матчей за "Реал", забив один гол.
ТАСС Спорт 08:22
Шоу-бизнес

72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа

Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.
ИнфоСМИ 08:49
Путешествия

В АТОР назвали стоимость туров в Турцию в августе

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Технологии

Microsoft будет обновлять Windows 10 не чаще одного раза в год

По информации издания, глобальные обновления для Windows будут приходить два раза в год: весной — для Windows 10X, осенью — для Windows 10.
Деловое.ТВ вчера в 10:33
Политика

Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400

Россия прорабатывает возможность поставки второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
RT на русском 07:44
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Здоровье

Более 2,2 тыс. случаев коронавируса выявлено в Израиле за сутки

За последние сутки в Израиле выявлено 2210 случаев коронавируса. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны во вторник, 28 июля.
Известия 13:05
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Транспорт

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
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Турнир Voodoo League заподозрили в фейковых матчах

Инсайдер Дмитрий «Korb3n» Белов сообщил, что на турнире Voodoo League Series играют ненастоящие команды.
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Экономика

Каждый десятый магазин в России закроется до конца года

Не менее 10% российских магазинов будут вынуждены закрыться до конца 2020 года.
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Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями

Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
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