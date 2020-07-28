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BFM.ru
BFM.ru

ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса

В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

ВОЗ: миру предстоит иметь дело лишь с одной волной коронавируса

Газета.Ru09:27
РИА Новости

ВОЗ назвала пандемию коронавируса «одной большой волной»

РИА Новости08:13
ТАСС

В ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не находит подтверждения

ТАСС05:51
Комсомольская правда

В ВОЗ не подтвердили, что коронавирус - сезонное заболевание

Комсомольская правда06:24
Lenta.ru

ВОЗ назвала пандемию коронавируса «одной большой волной»

Lenta.ru06:22
Московский Комсомолец

В ВОЗ заявили, что сезонность коронавируса не подтвердилась

Московский Комсомолец06:15
Российская газета

ВОЗ: Сезонный характер коронавируса не находит подтверждения

Российская газета07:08

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия06:39
1,1K

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости11:40
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Кремль сообщил, что Путин внимательно следит за ситуацией в Хабаровске

Представители Кремля, отвечая на вопрос, не занимается ли Путин ручным управлением ситуацией в Хабаровске, указали, что этим вопросом занимается врио губернатора края Михаил Дегтярев, который был назначен на эту должность по указу Владимира Путина.
Политическая Экспертизавчера в 06:26
1,3K

Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru02:51
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