ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса
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В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.В источнике
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