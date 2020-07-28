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BFM.ru
BFM.ru

ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса

В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.В источнике
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Газета.Ru

ВОЗ опровергла вероятность второй волны коронавируса

Газета.Ru14:17
РИА Новости

ВОЗ назвала пандемию коронавируса «одной большой волной»

РИА Новости08:13
Московский Комсомолец

В ВОЗ заявили, что сезонность коронавируса не подтвердилась

Московский Комсомолец06:15
Комсомольская правда

В ВОЗ не подтвердили, что коронавирус - сезонное заболевание

Комсомольская правда06:24
Lenta.ru

ВОЗ назвала пандемию коронавируса «одной большой волной»

Lenta.ru06:22
Российская газета

ВОЗ: Сезонный характер коронавируса не находит подтверждения

Российская газета07:08
ТАСС

В ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не находит подтверждения

ТАСС05:51
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Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
РБК09:55
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Представлен новый китайский кроссовер Qoros 7

Китайский бренд Qoros, входящий в холдинг Baoneng Group и компании Chery, официально представил кроссовер с индексом 7. Новый автомобиль стал первой моделью, выпущенной компанией за последние четыре года.
Motor13:06
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В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском07:01
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Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru13:00
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«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ

Расписание 1-го тура РПЛ-2020 / 21 (8-11 августа): "Тамбов" – "Ростов" "Рубин" – "Локомотив" "Уфа" – "Краснодар" "Арсенал" – "Ахмат" "Урал" – "Динамо" "Химки" – ЦСКА "Ротор" – "Зенит" "Спартак" – "Сочи" Букмекеры оценили шансы "Зенита" сделать золотой дубль в сезоне-2020 / 21 Алекперов не войдет в совет директоров "Спартака" в 2020 году Матвеев утвержден в должности главного тренера "Урала"
Metaratings09:12
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Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей

Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда.
ТАСС12:48
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