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BFM.ru
BFM.ru

ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса

В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.В источнике
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Комсомольская правда

В ВОЗ не подтвердили, что коронавирус - сезонное заболевание

Комсомольская правда06:24
РИА Новости

ВОЗ назвала пандемию коронавируса «одной большой волной»

РИА Новости08:13
Российская газета

ВОЗ: Сезонный характер коронавируса не находит подтверждения

Российская газета07:08
Газета.Ru

ВОЗ опровергла вероятность второй волны коронавируса

Газета.Ru14:17
Lenta.ru

ВОЗ назвала пандемию коронавируса «одной большой волной»

Lenta.ru06:22
Московский Комсомолец

В ВОЗ заявили, что сезонность коронавируса не подтвердилась

Московский Комсомолец06:15
ТАСС

В ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не находит подтверждения

ТАСС05:51

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости11:40
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Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян

Бутырский суд Москвы на досудебной подготовке по уголовному делу Марии Хачатурян — младшей из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца,— отказался объединять ее дело с делом старших сестер, сообщила ТАСС адвокат Валентина Фролова.
Коммерсантъ15:28
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