Общество
ИзвестияПервая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая
Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, где скончался 44-летний мужчина из Уханя. Об этом в Twitter сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения.
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с чего всё началось
Речь идет о 44-летнем мужчине, который 1 февраля скончался на Филиппинах, сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в Twitter.РБКвчера в 22:28
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Китайский коронавирус, последние новости на 2 февраля 2020: первая смерть за пределами Поднебесной
Комсомольская правдавчера в 23:56
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