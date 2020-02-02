Общество

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Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, где скончался 44-летний мужчина из Уханя. Об этом в Twitter сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения.
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с чего всё началось
Речь идет о 44-летнем мужчине, который 1 февраля скончался на Филиппинах, сообщает
 филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в Twitter.
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