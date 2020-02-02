с чего всё началось

Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, где скончался 44-летний мужчина из Уханя. Об этом в Twitter сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения.

Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая

Происшествия В кафе в Новосибирске обрушилась крыша Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.

Здоровье Зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия в российской больнице Госпитализированный с коронавирусом в краевую инфекционную больницу Забайкалья гражданин Китая Ван Юньбин пожаловался на плохие условия содержания и лечения в медицинском учреждении.

Футбол Антон Миранчук опубликовал фото травмированной ноги Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук в Instagram опубликовал пост с фотографией травмированной ноги, сообщает РИА "Новости".

Экономика Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Общество В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил привязать сумму максимального штрафа к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в связи с ужесточением штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Происшествия Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус Жительница города Мурино Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Политика Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.

Общество Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации Пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров заявил, что к настоящему времени 130 россиян выразили готовность покинуть китайскую провинцию Хубэй в рамках эвакуации из-за коронавируса.