с чего всё началось

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter. «Мужчина в возрасте 44 лет — второй подтвержденный заболевший коронавирусом 2019-nCoV на Филиппинах», — сказано в сообщении.

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Общество Вильфанд пообещал москвичам «нормальную погоду» впервые за зиму Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза.

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Авто Tesla выпустит новый Model Y раньше, чем ожидалось Американская автокомпания Tesla снова переносит сроки выхода нового электрокроссовера Tesla Model Y. Об этом сообщает издание PCMag со ссылкой на отчет автокомпании.

Общество Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.

Гаджеты Microsoft выпускает «посмертное» исправление для Windows 7 Участники онлайн-форумов даже решили, что это «прощальный привет» от Microsoft тем, кто никак не откажется от устаревшей ОС, однако в самой корпорации признали, что это ошибка, и готовят к выпуску соответствующее исправление для Windows 7 и Windows Server 2008 R2 SP1.

Общество В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов в связи с возможным кратным повышением штрафов для автомобилистов предложил вернуть систему привязки штрафов к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

Политика Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%» Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Белоруссии, после переговоров с президентом Александром Лукашенко заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам, передает Tut.by.

Хоккей Овечкин идет вторым в снайперской гонке НХЛ Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занимает второе место в снайперской гонке Национальной хоккейной лиги (НХЛ) этого сезона, сообщает "Чемпионат.com".

Политика Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.

Общество Студента в Карелии госпитализировали с подозрением на коронавирус Министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков рассказал, что в больницу доставлен студент из Китая с подозрением на коронавирус.

Политика Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом «Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященного телефонному разговору Лаврова с Ван И.

Экономика Привяжут к телефону. Зарплаты будут начислять по-новому Основная суть изменений в том, что новый способ позволит компаниям начислять сотрудникам выплаты не по реквизитам банковского счета, как сейчас, а по номеру телефона – через систему быстрых платежей.