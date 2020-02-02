Общество

REGNUMREGNUMВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах

Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР. Об этом говорится в сообщении отделения ВОЗ в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать144
с чего всё началось
Речь идет о 44-летнем мужчине, который 1 февраля скончался на Филиппинах, сообщает
 филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в Twitter.
РБКвчера в 22:28

Подробнее о событии

Первую смерть из-за коронавируса зафиксировали за пределами Китая

ТАССвчера в 23:52

Китайский коронавирус, последние новости на 2 февраля 2020: первая смерть за пределами Поднебесной

Комсомольская правдавчера в 23:56

Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая

Известиявчера в 23:04

ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая

РИА Новостивчера в 22:34

Первую смерть от нового коронавируса зафиксировали за пределами Китая

РБКвчера в 22:28

Главные новости к утру 2 февраля

Коммерсантъвчера в 23:01

Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами КНР

Интерфаксвчера в 23:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:49, Ашберн
Происшествия

Власти назвали причину обрушения кровли в кафе в Новосибирске

Газета.Ru вчера в 17:54
Происшествия

Чемпион России по боксу сломал нос сотруднику Росгвардии

Газета.Ru 02:05
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Происшествия

Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска

Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек.
RT на русском 02:33
Происшествия

Украинец похитил из храма мощи святого Николая и подарил их другу

Газета.Ru вчера в 15:56
Авто

Новые минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 добрались до Москвы

Как сообщает издание, 1 февраля минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 были замечены на территории дилерского центра «Автолайт» в Москве.
Тарантас Ньюс вчера в 12:25
Армия и оружие

Попадание противотанковой ракеты в движущийся Т-90А сняли на видео

Двигавшийся основной боевой танк Т-90А получил попадание управляемой ракеты в левый бок башни.
Российская газета вчера в 12:26
Общество

Московские сурки проспят свой праздник

Известия 00:39
Здоровье

Госпитализированный в Чите с коронавирусом гражданин КНР пожаловался на качество медобслуживания

Гражданин Китая Ван Юньбин, госпитализированный в Забайкальском крае с коронавирусом, пожаловался на плохие условия содержания в инфекционной больнице Читы.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Общество

В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

ТАСС вчера в 19:58
Общество

На Урале сняли на видео падение метеора

Падение метеора видели с территорий Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.
REGNUM вчера в 04:21
Здоровье

Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги

После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.
News.ru 31 января в 07:28
Политика

WSJ узнала о привязке США ситуации в Израиле к оглашению «сделки века»

WSJ указывает, что США в течение месяца вели переговоры со странами Европы и Ближнего Востока, рассчитывая заручиться их поддержкой, однако в результате не сумели добиться своего.
РБК 02:24
Общество

WSJ назвал новых врагов Асада после победы в войне

Президент Сирии Башар Асад фактически победил в долгой и разрушительной войне, однако теперь перед ним новые враги: восстановление упадочной экономики, находящейся под санкциями Запада, пишет The Wall Street Journal.
Взгляд.ру 00:42
Общество

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
РИА Новости 00:59
Гаджеты

Макет компактного iPhone 12 сравнили с iPhone SE

Будущий девайс с 5,4-дюймовым экраном под названием 12 Mini сравнили с 4,0-дюймовым iPhone SE.
OAnews вчера в 23:41
Политика

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Lenta.ru вчера в 09:08
Гаджеты

Huawei улучшила «Поддержку» смартфонов в России и остальном мире

Компания Huawei выпустила обновление для фирменного приложения HiCare, в рамках которого пользователи фирменных смартфонов могут получить различную помощь и поддержку.
iXBT.com вчера в 01:49
Авто

АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 04:16
Теннис

Джокович поделился ожиданиями от предстоящего финала Australian Open

Газета.Ru 02:40
Происшествия

Загорелось здание «Лениздата» в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в здании "Лениздата". Об этом РИА "Новости" рассказали в экстренных службах города.
Газета.Ru 02:11
Общество

Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя

Студентка Уханьского университета Манэ Шашикян сообщила РИА Новости, что возвращается домой, и рассказала о подготовке к эвакуации.
РИА Новости вчера в 22:46
Кино

Disney ищет актрис на роли темнокожих сестер Русалочки

Студия Disney ищет темнокожих актрис, которые исполнят роли сестер главной героини в ремейке мультфильма "Русалочка".
Газета.Ru 31 января в 05:47
Происшествия

В Петербурге в ДТП с автобусом погиб один человек, пятеро пострадали

Водитель легковой машины скончался на месте. Пятеро пассажиров автобуса получили травмы разной степени тяжести.
МИР 24 вчера в 17:03
Общество

В сети обнаружено страшное пророчество Нострадамуса о коронавирусе

Французский астролог и пророк Мишель де Нострдам, известный под именем Нострадамус, предсказал смертельный коронавирус, который сейчас свирепствует в Китае.
Shraibikus News 02:05
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Гаджеты

Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов

Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
МедиаПоток 31 января в 07:01
Политика

Тимошенко выставила на продажу партию Зеленского

Lenta.ru вчера в 19:32
Спорт

Матыцин назвал решение Минспорта по ВФЛА беспрецедентным

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) беспрецедентным.
РИА Новости 31 января в 07:07
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное