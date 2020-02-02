Общество
REGNUMВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах
Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР. Об этом говорится в сообщении отделения ВОЗ в Twitter.
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с чего всё началось
Речь идет о 44-летнем мужчине, который 1 февраля скончался на Филиппинах, сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в Twitter.РБКвчера в 22:28
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Китайский коронавирус, последние новости на 2 февраля 2020: первая смерть за пределами Поднебесной
Комсомольская правдавчера в 23:56
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