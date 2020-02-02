с чего всё началось

Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР. Об этом говорится в сообщении отделения ВОЗ в Twitter.

ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах

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