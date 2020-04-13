Коронавирус
Газета.RuВОЗ: пик эпидемии в РФ пройдет быстро, если остановить передачу вируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович уверен, что в России пик эпидемии коронавируса пройдет быстро, если удастся остановить передачу вируса между людьми, в том числе за счет социальной дистанции. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Пик эпидемии нового типа коронавируса в РФ будет пройден скорее, если удастся остановить его передачу между людьми с помощью соблюдения социальной дистанции, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.РИА Новости07:08
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