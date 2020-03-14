Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВОЗ поддержала идею Погба по борьбе с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своей странице в Twitter поддержала предложения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба использовать празднование француза в качестве профилактики заболевания коронавирусом. Хавбек рекомендовал во время чихания делать «дэб».
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ВОЗ поддержала идею Погба по борьбе с коронавирусом

Спорт-Экспрессвчера в 19:36

ВОЗ оценила совет Погба дэбать, чтобы победить коронавирус

Чемпионатвчера в 19:34

Всемирная организация здравоохранения оценила способ Погба борьбы с коронавирусом

Sport24.ruвчера в 19:19

ВОЗ поддержала идею Погба: «Правильный дэб – хороший способ защиты от коронавируса»

Sports.ru03:10

Всемирная организация здравоохранения поддержала метод борьбы Погба с коронавирусом

Евро-футбол.ру03:41

Погба нашёл решение победить коронавирус

DixiNewsвчера в 12:50
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Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
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Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

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Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о поэтапном снижении НДС с нынешних 20% до 12% с 2025 года, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Экс-гендиректор «Татспиртпрома» Миннахметов умер в возрасте 39 лет

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Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
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Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету

Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
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Сооснователь «Яблока» Лукин может покинуть партию

Сооснователь политической партии "Яблоко" Владимир Лукин может покинуть организацию.
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Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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