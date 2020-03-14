Коронавирус
Спорт-ЭкспрессВОЗ поддержала идею Погба по борьбе с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своей странице в Twitter поддержала предложения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба использовать празднование француза в качестве профилактики заболевания коронавирусом. Хавбек рекомендовал во время чихания делать «дэб».
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Всемирная организация здравоохранения оценила способ Погба борьбы с коронавирусом
Sport24.ruвчера в 19:19
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