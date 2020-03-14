Коронавирус
ProstoProSportВОЗ поддержала призыв Погба бороться с коронавирусом дэбом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценила призыв французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, призвавшего людей защищать себя от коронавируса с помощью дэба, являющегося его фирменным жестом.
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Всемирная организация здравоохранения оценила способ Погба борьбы с коронавирусом
Sport24.ruвчера в 19:19
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