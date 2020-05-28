Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин от новой коронавирусной инфекции, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

с чего всё началось

От российских ученых было принято восемь экземпляров, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович на онлайн-собрании научного совета РАН «Наука о жизни», организованное МИА «Россия сегодня», передает «РИА Новости». На совещании Вуйнович отметила большой вклад России.

ВОЗ получила от России восемь вакцин от коронавируса

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