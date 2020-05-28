Коронавирус

Петербургский дневникПетербургский дневникВОЗ получила от России восемь вакцин от коронавируса

От российских ученых было принято восемь экземпляров, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович на онлайн-собрании научного совета РАН «Наука о жизни», организованное МИА «Россия сегодня», передает «РИА Новости». На совещании Вуйнович отметила большой вклад России.
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с чего всё началось

Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса

Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин от новой коронавирусной инфекции, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
РИА Новости08:42

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ВОЗ: Из 120 вакцин-кандидатов против коронавируса российских восемь

Фонтанка.Ру09:00

ВОЗ обеспечит безопасность COVID-вакцин, чтобы не вооружать аргументом антипрививочников

Интерфакс09:25

Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от COVID-19

Коммерсантъ09:03

Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса

RT на русском09:01

Представитель ВОЗ в РФ считает, что в мире расширяется антивакцинальное лобби

ТАСС10:29

Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса

Lenta.ru08:34

ВОЗ предупредила об опасности фейков о вакцине от коронавируса

РИА Новости09:15
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Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Интерфакс 13:02
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Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
2,9K
Общество

Базовую математику исключили из списка ЕГЭ

Базовую математику исключили из списка предметов, которые выпускники будут сдавать в рамках Единого государственного экзамена в 2020 году.
Собака.ru 12:39
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Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
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Армия и оружие

В Пентагоне изобрели новый способ бомбежки

Пентагон провел испытания сбрасываемой платформы для запуска авиабомб с военно-транспортных самолетов.
Газета.Ru 13:42
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Происшествия

На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины

На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины.
КП - Калининград 03:21
33
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
1,4K
Общество

Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Piter.tv 13:44
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
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Кино

Автор титров «Гарри Поттера» спрятал в них интимную сцену

Народные новости 08:48
Общество

Власти Москвы назвали сроки открытия предприятий кафе и ресторанов

В городе с 1 июня возобновится непродовольственная торговля и работа части предприятий бытового обслуживания.
Известия 14:19
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Общество

В Подмосковье заработали закрытые из-за коронавируса библиотеки

Библиотеки в Подмосковье, закрытые из-за эпидемии коронавируса, снова заработали.
Lenta.ru 15:12
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Общество

«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты

Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
Шоу-бизнес

Куклачев осудил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах

Недавно известный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на тяжелую жизнь артистов в период пандемии коронавируса.
Bimru.ru 06:45
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Происшествия

В Тамбовской области арестован подозреваемый в убийстве ветерана

Тамбов, 28 мая 2020, 17:45 — REGNUM Подозреваемый в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны арестован по решению суда в Тамбовской области.
REGNUM 10:45
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Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Известия 09:39
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Кино

Создатели «Пацанов» опубликовали два постера ко второму сезону

Постеры появились в официальном Twitter-аккаунте сериала.
Деловое.ТВ 14:42
Авто

Tesla снизила цены на свои электрокары

В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
Автоновости дня вчера в 05:48
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Футбол

Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня

Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня. Об этом сообщает Sky Sport со ссылкой на министра спорта страны Винченцо Спадафора.
Телеканал Санкт-Петербург 14:44
Кино

Apple профинансирует съемки нового фильма Мартина Скорсезе

Дилетант 07:00
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Происшествия

Американцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции

Акция протеста, начавшаяся мирно, переросла в беспорядки после того, как несколько человек разбили стекла в двух патрульных машинах и запрыгнули на них.
Lenta.ru 09:54
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
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Транспорт

Пенсионерам и льготникам Петербурга разблокируют проездные

Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 19:15 — REGNUM Пенсионерам и другим льготникам Санкт-Петербурга разблокируют проездные с 1 июня 2020 года.
REGNUM 12:15
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Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
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Политика

Глава Россельхознадзора ответил на обвинения в вымогательстве

Как ранее сообщал РЕН ТВ, представитель президента "Млековиты" обратился в полицию Москвы, заявив о вымогательстве 500 тысяч долларов главой Россельхознадзора за снятие ограничений на поставки продукции польской компании в Россию.
РЕН ТВ 06:35
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Здоровье

Нижегородские поликлиники возобновят плановый прием

Поликлиники Нижегородской области начнут постепенно открывать плановый прием пациентов на следующей неделе.
Newsroom24 10:30
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Суд не стал арестовывать участника пикника у Вечного огня в Кронштадте

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Космос

Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут

Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту.
Петербургский дневник вчера в 16:33
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Общество

Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю

С 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю, заявил мэр Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 08:53
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