Сообщается, что ВОЗ порекомендовала отказаться от футбола до конца 2021 года. В ВОЗ опасаются, что возобновление футбольных игр может привести к новым волнам заражения коронавирусом. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,53 миллиона случаев заражения коронавирусом.

ВОЗ порекомендовала УЕФА отказаться от футбола до конца 2021 года

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