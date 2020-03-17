Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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с чего всё началось

ВОЗ рекомендовала лекарство для самолечения от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
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ВОЗ посоветовала препарат для самолечения коронавируса

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Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
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ФРС снова лечит мировые рынки неограниченной ликвидностью

ФРС снова лечит мировые рынки неограниченной ликвидностью Федеральная резервная система США экстренно снизила учетную ставку до минимального уровня — 0–0,25% годовых.
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