Здоровье
РИА НовостиВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»
Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого". Об этом на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
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ВОЗ повышает оценку риска коронавируса до «очень высокого» на глобальном уровне
Комсомольская правда10:34
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