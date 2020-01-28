Общество
Российская газетаВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV. Оценка риска заражения инфекцией выросла с "умеренного" до "повышенного", сообщает AFP со ссылкой на представителя учреждения.
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с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном вечером 26 января отчете исправила строку с оценкой рисков ситуации с коронавирусом 2019-nCoV, следует из документа (.pdf), опубликованного в Twitter организации.РБКвчера в 14:16
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ВОЗ признала ошибку в оценке опасности коронавируса: она высокая, а не умеренная
Коммерсантъвчера в 13:45
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Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек.
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Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя
Посольство России в Пекине обсуждает с китайской стороной организацию выезда соотечественников из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки коронавируса.
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
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Политика
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Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Спорт
Канадскую чемпионку мира оправдали. Она заявляла о допинге из-за секса
Экономика
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В России до 10—12% может повыситься цена на мясо, молоко и молочные продукты.
Происшествия
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Политика
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Гаджеты
Четыре модели Huawei и Honor обновили до Android 10
Китайский производитель смартфонов Huawei начал распространять новую прошивку для еще четырех моделей собственных смартфонов.
Хоккей
«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ
Происшествия
В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по пути в школу
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Армия и оружие
Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии
Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Экономика
Иностранные компании обошли российские по полученным налоговым льготам
Иностранные компании пользуются налоговыми льготами чаще российских (75% против 65%) и в основном выбирают региональные инвестпроекты — на 16 п.п. чаще, чем российские.
Происшествия
Житель Камчатки сломал челюсть восьмилетнему сыну
На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Оссора Карагинского района за то, что он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону.
Происшествия
У госпитализированного туриста из Забайкалья не обнаружили коронавирус
Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России.
Политика
Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Армия и оружие
Гендиректор «Сухого» подал в отставку после крушения Су-57
Озара, как считают собеседники «Ведомостей», отправят в отставку из-за того, что в конце декабря, за несколько дней до передачи в Вооруженные силы, разбился первый серийный Су-57.
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Экономика
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Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
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Eve Spectrum: «идеальный игровой монитор» доступен для предзаказа
Всего через несколько месяцев любой желающий сможет купить лучший игровой монитор в мире, который даже можно назвать идеальным — Eve Spectrum.
Происшествия