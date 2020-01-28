Общество

Российская газетаРоссийская газетаВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV. Оценка риска заражения инфекцией выросла с "умеренного" до "повышенного", сообщает AFP со ссылкой на представителя учреждения.
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с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном вечером 26 января отчете исправила строку с оценкой рисков ситуации с коронавирусом 2019-nCoV, следует из документа (.pdf
), опубликованного в Twitter организации.
РБКвчера в 14:16

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ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

Российская газетавчера в 12:50

ВОЗ исправила ошибку в оценке опасности коронавируса для мира

РБКвчера в 14:16

ВОЗ признала ошибку в оценке опасности коронавируса: она высокая, а не умеренная

Коммерсантъвчера в 13:45

Что произошло за день: понедельник, 27 января

Интерфаксвчера в 12:53

Риск распространения коронавируса стал «повышенным»

РЕН ТВвчера в 23:50

ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса

РИА Новостивчера в 12:05

ВОЗ оценила уровень опасности коронавируса на международном уровне

News.ruвчера в 10:57
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Политика

Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой

Владимир Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны.
Вести.Ru вчера в 22:45
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Китае выросло до 4,5 тыс. человек

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек.
Известия вчера в 22:26
Общество

Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя

Посольство России в Пекине обсуждает с китайской стороной организацию выезда соотечественников из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:16
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Немецкие СМИ признали «невероятный подъем» сельского хозяйства России

В российском сельском хозяйстве в последние годы произошел "невероятный подъем", пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
РИА Новости вчера в 22:51
Политика

РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Газета.Ru вчера в 22:39
Шоу-бизнес

Коллеги пропавшей в Мексике Натальи Андрейченко заявят в полицию

Друзья и коллеги актрисы Натальи Андрейченко, известной по ролям в фильмах «Сибириада» и «Мэри Поппинс, до свидания», обратятся в правоохранительные органы Мексики из-за ее пропажи.
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Общество

Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Lenta.ru вчера в 15:05
Общество

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Москва 24 вчера в 12:51
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
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Спорт день за днем вчера в 14:47
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на молоко и мясо

В России до 10—12% может повыситься цена на мясо, молоко и молочные продукты.
RT на русском вчера в 18:27
Происшествия

Су-30 потерпел крушение в Алжире

Lenta.ru вчера в 18:58
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия вчера в 20:58
Гаджеты

Четыре модели Huawei и Honor обновили до Android 10

Китайский производитель смартфонов Huawei начал распространять новую прошивку для еще четырех моделей собственных смартфонов.
RuNews24.ru вчера в 19:37
Хоккей

«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ

RT на русском 00:14
Происшествия

В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по пути в школу

В городском округе Домодедово Московской области 14-летняя девочка скончалась по пути в школу.
Известия вчера в 13:53
Армия и оружие

Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии

Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Avia.pro 26 января в 22:31
Экономика

Иностранные компании обошли российские по полученным налоговым льготам

Иностранные компании пользуются налоговыми льготами чаще российских (75% против 65%) и в основном выбирают региональные инвестпроекты — на 16 п.п. чаще, чем российские.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Житель Камчатки сломал челюсть восьмилетнему сыну

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Оссора Карагинского района за то, что он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону.
REGNUM вчера в 22:37
Происшествия

У госпитализированного туриста из Забайкалья не обнаружили коронавирус

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России.
Известия 00:36
Политика

Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
ТАСС вчера в 09:40
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Армия и оружие

Гендиректор «Сухого» подал в отставку после крушения Су-57

Озара, как считают собеседники «Ведомостей», отправят в отставку из-за того, что в конце декабря, за несколько дней до передачи в Вооруженные силы, разбился первый серийный Су-57.
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Общество

Самый богатый человек Украины купил особняк бывшего короля Бельгии

РБК вчера в 20:29
Происшествия

Найден отец, оставивший детей в Шереметьево

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
ТАСС вчера в 05:11
Армия и оружие

Войска Дамаска взяли под контроль три селения в Идлибе

Три населённых пункта в провинции Идлиб взяты под контроль Сирийской арабской армией (правительственные войска), пишет 27 января Al-Masdar News.
REGNUM вчера в 14:01
Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Известия вчера в 16:01
Гаджеты

Eve Spectrum: «идеальный игровой монитор» доступен для предзаказа

Всего через несколько месяцев любой желающий сможет купить лучший игровой монитор в мире, который даже можно назвать идеальным — Eve Spectrum.
3DNews вчера в 22:20
Происшествия

В Екатеринбурге устроили массовую драку из-за шапки на выходе из метро

Газета.Ru вчера в 19:16
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