с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV. Оценка риска заражения инфекцией выросла с "умеренного" до "повышенного", сообщает AFP со ссылкой на представителя учреждения.

Происшествия Майора Дымовского из Новороссийска обвинили в экстремизме Арестованному за хранение взрывчатки экс-майору МВД Алексею Дымовскому из Новороссийска предъявили обвинение в призывах к экстремизму.

Политика Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.

Политика Мишустин назначил главу «Российского экологического оператора» Глава правительства России Михаил Мишустин назначил гендиректором "Российского экологического оператора" (РЭО) Илью Гудкова, соответствующее распоряжение размещено на правительственном портале.

Шоу-бизнес Наталья Андрейченко пропала в Мексике «Рамблер» писал, что ранее стало известно о планах Натальи Андрейченко продать свою виллу на побережье Ривьера Майя в Мексике.

Происшествия Бросившего детей в Шереметьево отца нашли Отца, оставившего двух сыновей в аэропорту Шереметьево, нашли, в ближайшее время в его отношении будут приняты меры.

Экономика Средняя сумма автокредита достигла исторического максимума в России Отмечается, что в 2019 году средняя сумма автокредита выросла почти на 9,2% - до 769 тысяч рублей, что является историческим максимумом.

Интернет Avast уличили в торговле данными пользователей Разработчиков антивируса Avast заподозрили в слежке за интернет-активностью пользователей и продаже этих данных третьим лицам, включая Google и Microsoft.

Политика Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.

Экономика Материнский капитал ожидает указаний Что касается ежемесячной выплаты из материнского капитала на первого ребенка, то ее запуск связан с рядом сложностей.

Общество Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.

Экономика В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12% Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.

Происшествия В Алжире разбился истребитель Су-30 По данным телеканала "Аль Нахар", речь идет об истребителе Су-30 российского производства. Экипаж в составе двух человек погиб.

Здоровье Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса Приморье в числе первых регионов получило тест-системы для оперативного диагностирования коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Общество Легенда НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета Печальные новости пришли сегодня из Лос-Анджелеса: трагически оборвалась жизнь баскетболиста, легенды «Лейкерс» и всего НБА Коби Брайнта - потерпел крушение вертолет, на борту было 5 человек - никто не выжил.