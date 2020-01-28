Общество
Российская газетаВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV. Оценка риска заражения инфекцией выросла с "умеренного" до "повышенного", сообщает AFP со ссылкой на представителя учреждения.
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Происшествия
Жительница Омска запрещала врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 кг
Инстанция признала незаконным отказ матери от лечения дочери, и постановила оказать ей всю необходимую помощь.
Шоу-бизнес
Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в насилии
Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в насилии. Между певцами были романтические отношения непродолжительное время.
Происшествия
Майора Дымовского из Новороссийска обвинили в экстремизме
Арестованному за хранение взрывчатки экс-майору МВД Алексею Дымовскому из Новороссийска предъявили обвинение в призывах к экстремизму.
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить из партии главу Чувашии
Комиссия "Единой России" по этике в понедельник единогласно рекомендовала президиуму Генсовета исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии.
Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Политика
Мишустин назначил главу «Российского экологического оператора»
Глава правительства России Михаил Мишустин назначил гендиректором "Российского экологического оператора" (РЭО) Илью Гудкова, соответствующее распоряжение размещено на правительственном портале.
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко пропала в Мексике
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о планах Натальи Андрейченко продать свою виллу на побережье Ривьера Майя в Мексике.
Гаджеты
Сколько на самом деле стоят дорогие наушники Samsung Galaxy Buds+
В настоящий момент Galaxy Buds в США предлагаются за 129,99. В России официальном сайте Samsung они предлагаются за 9 990 рублей.
Происшествия
Бросившего детей в Шереметьево отца нашли
Отца, оставившего двух сыновей в аэропорту Шереметьево, нашли, в ближайшее время в его отношении будут приняты меры.
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй достигло ста человек
Только за 27 января в провинции подтвердили 1291 новый случай заражения, 24 человека погибли.
Экономика
Средняя сумма автокредита достигла исторического максимума в России
Отмечается, что в 2019 году средняя сумма автокредита выросла почти на 9,2% - до 769 тысяч рублей, что является историческим максимумом.
Общество
Самый богатый человек Украины купил особняк бывшего короля Бельгии
Ахметова называют самым богатым человеком на Украине.
Интернет
Avast уличили в торговле данными пользователей
Разработчиков антивируса Avast заподозрили в слежке за интернет-активностью пользователей и продаже этих данных третьим лицам, включая Google и Microsoft.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Общество
Российских моряков приговорили в Греции к 395 годам тюрьмы
Мужчин обвинили в незаконной перевозке мигрантов в Грецию. Обоих россиян приговорили к 395 годам тюремного заключения.
Политика
Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании
Хоккей
Команда Андрея Василевского проиграла в финале Матча звезд НХЛ
В составе команды Атлантического дивизиона играл голкипер "Тампы" Андрей Василевский - единственный представитель России на Матче звезд НХЛ.
Экономика
Материнский капитал ожидает указаний
Что касается ежемесячной выплаты из материнского капитала на первого ребенка, то ее запуск связан с рядом сложностей.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой
Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Происшествия
В Алжире разбился истребитель Су-30
По данным телеканала "Аль Нахар", речь идет об истребителе Су-30 российского производства. Экипаж в составе двух человек погиб.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Здоровье
Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса
Приморье в числе первых регионов получило тест-системы для оперативного диагностирования коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
Общество
Легенда НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
Печальные новости пришли сегодня из Лос-Анджелеса: трагически оборвалась жизнь баскетболиста, легенды «Лейкерс» и всего НБА Коби Брайнта - потерпел крушение вертолет, на борту было 5 человек - никто не выжил.
Гаджеты
Компания Apple решила запатентовать стеклянный iMac
Компания Apple подала заявку на получение патента на моноблок iMac, облаченный в цельный лист гнутого стекла.