Общество

Российская газетаРоссийская газетаВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV. Оценка риска заражения инфекцией выросла с "умеренного" до "повышенного", сообщает AFP со ссылкой на представителя учреждения.
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с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном вечером 26 января отчете исправила строку с оценкой рисков ситуации с коронавирусом 2019-nCoV, следует из документа (.pdf
), опубликованного в Twitter организации.
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