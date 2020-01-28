с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV. Оценка риска заражения инфекцией выросла с "умеренного" до "повышенного", сообщает AFP со ссылкой на представителя учреждения.

Экономика Счетная палата раскритиковала ЦБ за слабое развитие финансового рынка Ухудшение заметила и Счетная палата: из семи показателей развития сектора на 2016–2018 гг. (среди которых отношение активов банковского сектора к ВВП, кредитов экономике к ВВП, пенсионных накоплений к ВВП и др.) цель достигнута только по одному – отношение активов страховщиков к ВВП.

Политика Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Здоровье Группа ученых дала неутешительный прогноз по коронавирусу Авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).

Политика Мишустин назначил руководителя Российского экологического оператора Российский экологический оператор займется реализацией реформы, которая стартовала в России с января 2019 года.

Политика Трамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

Общество Самый богатый человек Украины купил виллу во Франции Вокруг виллы раскинулась территория в 14 гектаров. Вилла Les Cedres теперь принадлежит самому богатому человеку Украины по версии Forbes.

Политика США предложили Китаю помощь в связи с коронавирусом США готовы оказать Китаю любую необходимую помощь в связи с распространяющимся в стране коронавирусом, заявил американский президент Дональд Трамп.

Футбол Роналду поздравил возлюбленную с днем рождения На выложенном в социальные сети фото Роналду вместе с детьми поздравляет Джорджину в днем рождения.

Футбол Кашшаи собирается постоянно жить в России Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что намерен проживать в России.