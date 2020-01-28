с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV. Оценка риска заражения инфекцией выросла с "умеренного" до "повышенного", сообщает AFP со ссылкой на представителя учреждения.

Политика Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.

Политика В Германии оценили потенциал сельского хозяйства РФ Автор материала отмечает, что по итогам выставки сельского хозяйства «Зеленая неделя», прошедшая в Берлине, можно констатировать факт, что РФ обладает колоссальным потенциалом в сельском хозяйстве.

Экономика Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты Потери экспортных пошлин на нефтепродукты «частично компенсированы за счет введения нового порядка ввоза легковых автомобилей физическими лицами», добавил он.

Политика Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.

Авто Nissan выпустит новый компактный кроссовер Японский автомобильный бренд Nissan выпустит новый кроссовер уже в этом в году.

Происшествия Глава района Нижнего Новгорода подозревается в получении взятки «По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя г. Н.Новгорода», — следует из пресс-релиза.

Шоу-бизнес Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое «исчезновение» Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем "исчезновении" в Мексике, рассказав о том, как провела последние несколько дней.

Экономика Биржи негативно отреагировали на ситуацию с вирусом из Китая Итальянский FTSE MIB упал на 2,05%, а испанский IBEX 35 снизился на 2,3%. Стоит отметить, что негативные последствия на биржевые показатели наблюдаются не только в европейском сегменте: японские биржевые индексы также продемонстрировали падение.

Экономика Налоговая оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП Федеральная налоговая служба начала выписывать штрафы банкам, которые не выполняют ее распоряжения о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т. д. Со штрафами, как пишет РБК, уже столкнулись две кредитные организации – это ВТБ и «Уралсиб».

Армия и оружие Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.

Здоровье Минтруд упростил процедуру установления инвалидности С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.

Армия и оружие Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.