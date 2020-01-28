Общество
Российская газетаВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV. Оценка риска заражения инфекцией выросла с "умеренного" до "повышенного", сообщает AFP со ссылкой на представителя учреждения.
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Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Политика
Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Политика
В Германии оценили потенциал сельского хозяйства РФ
Автор материала отмечает, что по итогам выставки сельского хозяйства «Зеленая неделя», прошедшая в Берлине, можно констатировать факт, что РФ обладает колоссальным потенциалом в сельском хозяйстве.
Политика
Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании
Экономика
Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты
Потери экспортных пошлин на нефтепродукты «частично компенсированы за счет введения нового порядка ввоза легковых автомобилей физическими лицами», добавил он.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Авто
Nissan выпустит новый компактный кроссовер
Японский автомобильный бренд Nissan выпустит новый кроссовер уже в этом в году.
Происшествия
Глава района Нижнего Новгорода подозревается в получении взятки
«По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя г. Н.Новгорода», — следует из пресс-релиза.
Общество
Ургант извинился перед верующими и попросил «отозвать проклятия»
Новый выпуск программы Ургант начал с извинений перед верующими, заявив, что не хотел оскорбить чьи-либо чувства.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выйдет замуж за Давида Манукяна
Телеведущая Ольга Бузова выйдет замуж за своего бойфренда Давида Манукяна.
Политика
Путин утвердил состав президиума Госсовета России
Президент России Владимир Путин утвердил состав президиума Государственного совета России.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое «исчезновение»
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем "исчезновении" в Мексике, рассказав о том, как провела последние несколько дней.
Здоровье
Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 106 человек
В Китае общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 4515 человек.
Экономика
Биржи негативно отреагировали на ситуацию с вирусом из Китая
Итальянский FTSE MIB упал на 2,05%, а испанский IBEX 35 снизился на 2,3%. Стоит отметить, что негативные последствия на биржевые показатели наблюдаются не только в европейском сегменте: японские биржевые индексы также продемонстрировали падение.
Экономика
Налоговая оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба начала выписывать штрафы банкам, которые не выполняют ее распоряжения о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т. д. Со штрафами, как пишет РБК, уже столкнулись две кредитные организации – это ВТБ и «Уралсиб».
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
В Астрахани 40-летний мужчина подозревается в регулярном сексуальном насилии над своей дочерью.
Баскетбол
НБА отменила матч «Лейкерс» — «Клипперс» из-за гибели Брайанта
Национальная баскетбольная ассоциация в «Твиттере» сообщила о переносе матча регулярного чемпионата между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» из-за гибели Коби Брайанта.
Футбол
«Динамо Киев» разгромило «Динамо Брест» в товарищеском матче
В турецком Белеке прошел товарищеский матч между белорусским и украинским "Динамо".
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности
С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Армия и оружие
Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии
Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Общество
Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.