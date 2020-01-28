Общество
Российская газетаВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV. Оценка риска заражения инфекцией выросла с "умеренного" до "повышенного", сообщает AFP со ссылкой на представителя учреждения.
Читать в источнике
Оценить105
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 18:52, Ашберн
Здоровье
Гастроэнтеролог назвал неочевидные симптомы опасных болезней
Изжога может быть симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или язвы 12-перстной кишки, желудка.
Наука
Фильмы ужасов помогли выявить разницу между страхом и тревогой
Финские ученые составили карту нейронной активности при просмотре фильмов ужаса и выяснили, что они управляют мозговой активностью для усиления переживаний.
Политика
Мишустин назначил главу мусорной госкомпании
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова гендиректором госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО) сроком на три года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Политика
Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Происшествия
Найден отец брошенных в Шереметьево детей
Происшествия
В Приморье проверяют прибывшую из Китая россиянку на коронавирус
Несколько дней назад жительница Челябинска, которая работает в Китае, прилетела во Владивосток из Шанхая и собиралась отправиться на поезде домой.
Происшествия
Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении 775 млн рублей
Следствие полагает, что Арашуков-старший причастен к организации преступного сообщества и хищению газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. В конце 2019 года стало известно, что на Рауля Арашукова завели четыре новых уголовных дела о растрате.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Армия и оружие
Ракетный удар произведен по посольству США в Багдаде
В начале января 2020 года в результате ракетного удара США по окрестностям аэропорта Багдада был убит генерал иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.
Энергетика
Газпром поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа
Первый миллиард кубометров газа поставил Газпром по газопроводу «Турецкий поток», говорится в сообщении компании.
Политика
Трамп: демократы сами считают импичмент обманом
Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
Кино
Режиссер военной драмы «1917» объяснил популярность этого жанра
Английский режиссер Сэм Мендес, снявший драму "1917", рассказал, почему фильмы о войне популярны.
Кино
Новый фильм с Дэниелом Рэдклиффом получил российское название
Происшествия
Минздрав прокомментировал скандал в рязанском травмпункте
В региональном минздраве прокомментировали скандал, который произошел в травмпункте больницы №11.
Экономика
Альфа-банк и Алексей Хотин заключили мировое соглашение
Альфа-банк заключил второе мировое соглашение с компаниями Алексея Хотина, владельца рухнувшего банка «Югра», об урегулировании задолженности на $590 млн: стороны достигли договоренностей по всем инициированным банком судебным спорам.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Путешествия
Azur Air приостановила вылеты из Перми на китайский Хайнань
В сообщении перевозчика говорится, что авиасообщение между китайским островом Хайнань и несколькими российскими городами приостановлено из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в КНР.
Экономика
«Российские пенсии в ДНР и ЛНР»: как московская «элитка» считает деньги нищих стариков Донбасса
Заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова ответила некоторым бессердечным представителям российского общества, считающим, что пенсионеры Донбасса «гребут деньги лопатой», получая несколько пенсий.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях
Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в четырех наиболее престижных номинациях: «Лучшая запись года», «Лучшая песня года», «Лучший альбом года» и «Лучший новый исполнитель года».
Общество
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Армия и оружие
Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии
"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Политика
Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией
13% выступают за образование общего государства с единым руководством, 10% уверены, что Белоруссия должна войти в состав России.
Музыка
Российское авторское общество потребовало от фестиваля 160 тысяч рублей за исполнение музыки несуществующего автора
Российское авторское общество потребовало от музыкального фестиваля 160 тысяч рублей за исполнение музыки несуществующего автора.
Здоровье
Онколог назвал первые признаки рака кожи
Врачи считают, что при тщательном контроле своего состояния рак можно выявить на ранних стадиях.
Общество
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Германии
В Германии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба минздрава федеральной земли Бавария.
Игры
Коронавирус стал причиной роста продаж симулятора пандемии Plague Inc
Plague Inc. представляет собой стратегический симулятор пандемии, который предлагает геймерам заразить в выбранной стране «нулевого пациента» и впоследствии, контролируя болезнь, добиться её максимального распространения, заразив и убив всех людей.