Здоровье
BFM.ruВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»
Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий». Об этом объявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, его слова приводит «Интерфакс».
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ВОЗ повышает оценку риска коронавируса до «очень высокого» на глобальном уровне
Комсомольская правда10:34
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