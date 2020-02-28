Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий». Об этом объявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, его слова приводит «Интерфакс».

Экономика Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.

Экономика Пушков оценил влияние коронавируса на мировую экономику «Влияние коронавируса на мировую экономику очень велико: фондовый рынок США ожидает наихудшая неделя с 2008, когда начался последний финансовый кризис», — написал политик в соцсетях.

Общество Россияне стали отказываться от путевок в Турцию В России за последние два дня резко сократились продажи путевок в Турцию, сообщила исполняющая обязанности директора Альянса Туристических Агентств Наталья Осипова.

Культура В Екатеринбурге представлен проект нового зала филармонии Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, архитекторы компании Zaha Hadid Architects сегодня, 28 февраля, представили проект нового зала филармонии в Екатеринбурге, доработанный в соответствии с рекомендациями дирижеров, музыкантов и будущих зрителей.

Политика Эрдоган и Трамп обсудили обстановку в Идлибе Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в пятницу телефонные переговоры, во время которых была затронута ситуация в Идлибе.

Гаджеты Представлен уникальный смартфон Vivo APEX 2020 Компания Vivo ппедставила новый смартфон Apex 2020 с безграничным, изогнутым по бокам экраном FullView.

Армия и оружие Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.

Армия и оружие Небензя прокомментировал ситуацию в Идлибе Постпред России при СБ ООН Василий Небензя заявил, что армия САР имеет право отвечать на обстрелы, которые террористы ведут из Идлиба.

Политика Тимошенко заявила о сознательном уничтожении Украины В прошлом месяце Тимошенко заявила, что Зеленский и вся его команда отдали страну на аутсорсинг – под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп, и это грозит государству распадом.

Политика Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.

Общество В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.

Экономика Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.