Здоровье

BFM.ruBFM.ruВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»

Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий». Об этом объявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, его слова приводит «Интерфакс».
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ВОЗ повысила оценку глобального риска коронавируса до «очень высокой»

Коммерсантъ13:02

ВОЗ оценивает риск распространения коронавируса как очень высокий

RT на русском10:54

ВОЗ считает риск распространения нового коронавируса очень высоким

ТАСС11:32

ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»

РИА Новости11:10

ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»

Московский Комсомолец11:03

ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса до «очень высокой»

РБК12:40

ВОЗ повышает оценку риска коронавируса до «очень высокого» на глобальном уровне

Комсомольская правда10:34
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