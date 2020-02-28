Здоровье
BFM.ruВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»
Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий». Об этом объявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, его слова приводит «Интерфакс».
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ВОЗ повышает оценку риска коронавируса до «очень высокого» на глобальном уровне
Комсомольская правда10:34
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 22:04, Ашберн
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