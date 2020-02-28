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Политика Саммит АСЕАН и США перенесли из-за распространения коронавируса Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который был запланирован на март в Лас-Вегасе, отменили из-за распространения коронавируса и отложили на неясное время, сообщает Reuters со ссылкой на американскую администрацию.

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Общество Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая достигло 2918 Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая возросло до 2918, погибли 43 человека, следует из данных ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).