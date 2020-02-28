Здоровье
BFM.ruВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»
Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий». Об этом объявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, его слова приводит «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
ВОЗ повышает оценку риска коронавируса до «очень высокого» на глобальном уровне
Комсомольская правда10:34
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 20:37, Ашберн
Комментарии
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Общество
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Армия и оружие
Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе
Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Гаджеты
Начались продажи китайского смартфона за 9 тысяч рублей с огромным экраном и батареей на 5000 мАч
Модель оборудована большим 6,5-дюймовым экраном формата HD, мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч и задними камерами на 12, 8, 2 и 2 мегапикселя.
Происшествия
В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией
Ветеран ФСБ, генерал-майор и председатель Центрального исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов прокомментировал обострение в сирийском Идлибе и опасения, что боевые действия Турции против армии Сирии могут затронуть и Россию.
Кино
Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»
Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Стрингера МИА «Россия сегодня» задержали в ЛНР
В самопровозглашенной Луганской народной республике задержали внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Виталия Ромаса.
Политика
МИД Украины: встреча «нормандской четверки» может быть перенесена
Встреча глав стран «нормандской четверки» может быть перенесена, заявил 28 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает телеканал Украина 24.
Политика
Саммит АСЕАН и США перенесли из-за распространения коронавируса
Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который был запланирован на март в Лас-Вегасе, отменили из-за распространения коронавируса и отложили на неясное время, сообщает Reuters со ссылкой на американскую администрацию.
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Netflix анонсировала актера на роль Весемира во втором сезоне «Ведьмака».
Общество
В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
Хоккей
Панарин набрал очки в 12 матче кряду и установил личный рекорд
Россиянин набрал очки в 12 встрече кряду. Теперь на счету Панарина 88 (32+56) очков в 63 играх, установив тем самым личный рекорд.
Общество
Писатель Иванов ответил на слова коллеги из США о романе Достоевского
Российский писатель и автор романа "Географ глобус пропил" Алексей Иванов раскритиковал американского коллегу Джеймса Эллроя за грубую оценку творчества Федора Достоевского.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2835 человек
Число жертв нового коронавируса COVID-2019 на территории Китая составило 2835 человек.
Происшествия
В Свердловской области в ДТП погибли пять человек
"В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.
Армия и оружие
Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России
Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.
Армия и оружие
The Telegraph (Великобритания): США ассигновали 20 миллионов долларов на разработку гиперзвукового глайдера для перехвата ракет (The Telegraph UK)
Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны (DARPA) выделило 20 миллионов долларов Aerojet Rocketdyne на разработку технологий для системы Glide Breaker.
Происшествия
Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину арестовали
Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Общество
Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая достигло 2918
Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая возросло до 2918, погибли 43 человека, следует из данных ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Происшествия
Россиянке дали пожизненное за убийство, совершенное мужем-иностранцем
Косметолога из Екатеринбурга Елену Панову приговорили к пожизненному заключению в Швейцарии, куда она переехала к жениху.
Политика
Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.