Здоровье

BFM.ruBFM.ruВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»

Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий». Об этом объявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, его слова приводит «Интерфакс».
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ВОЗ повысила оценку глобального риска коронавируса до «очень высокой»

Коммерсантъ13:02

ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса до «очень высокой»

РБК12:40

ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»

РИА Новости11:10

ВОЗ считает риск распространения нового коронавируса очень высоким

ТАСС11:32

ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»

Московский Комсомолец11:03

ВОЗ оценивает риск распространения коронавируса как очень высокий

RT на русском10:54

ВОЗ повышает оценку риска коронавируса до «очень высокого» на глобальном уровне

Комсомольская правда10:34
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Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»

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Стрингера МИА «Россия сегодня» задержали в ЛНР

В самопровозглашенной Луганской народной республике задержали внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Виталия Ромаса.
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Саммит АСЕАН и США перенесли из-за распространения коронавируса

Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который был запланирован на март в Лас-Вегасе, отменили из-за распространения коронавируса и отложили на неясное время, сообщает Reuters со ссылкой на американскую администрацию.
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Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
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Панарин набрал очки в 12 матче кряду и установил личный рекорд

Россиянин набрал очки в 12 встрече кряду. Теперь на счету Панарина 88 (32+56) очков в 63 играх, установив тем самым личный рекорд.
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Число жертв коронавируса в Китае достигло 2835 человек

Число жертв нового коронавируса COVID-2019 на территории Китая составило 2835 человек.
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В Свердловской области в ДТП погибли пять человек

"В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.
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Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину арестовали

Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая достигло 2918

Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая возросло до 2918, погибли 43 человека, следует из данных ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

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Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
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Сборочно-командное судно проекта «Морской старт» направилось в Россию

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