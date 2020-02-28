Здоровье

BFM.ruBFM.ruВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»

Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий». Об этом объявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, его слова приводит «Интерфакс».
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ВОЗ повысила оценку глобального риска коронавируса до «очень высокой»

Коммерсантъ13:02

ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса до «очень высокой»

РБК12:40

ВОЗ оценивает риск распространения коронавируса как очень высокий

RT на русском10:54

ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»

РИА Новости11:10

ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»

Московский Комсомолец11:03

ВОЗ считает риск распространения нового коронавируса очень высоким

ТАСС11:32

ВОЗ повышает оценку риска коронавируса до «очень высокого» на глобальном уровне

Комсомольская правда10:34
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Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации.
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Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

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"В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.
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По сообщению минобороны Турции, в Идлибе при артобстреле, устроенном сирийской армией, погиб еще один военный.
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