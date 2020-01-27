Общество
РИА НовостиВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исправила с "умеренного" на "повышенный" оценку риска заражения новым коронавирусом на международном уровне, передает агентство Франс Пресс.
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Общество
В работе Mail.ru произошел крупный сбой
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой.
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Армия и оружие
Пентагон признал потерю самолёта в Афганистане
Ответственность за крушение самолёта взяли на себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Музыка
Российское авторское общество потребовало от фестиваля 160 тысяч рублей за исполнение музыки несуществующего автора
Российское авторское общество потребовало от музыкального фестиваля 160 тысяч рублей за исполнение музыки несуществующего автора.
Политика
КС Украины отказался рассматривать закон об особом статусе Донбасса
Конституционный суд отказался рассматривать конституционность закона об особом статусе Донбасса, сообщила в понедельник пресс-служба КС Украины.
Армия и оружие
Истребители ВВС США перехватили два российских вертолета Ми-17 в Сирии
В издании Avia.pro, сославшись на запись в соцсети Twitter, сообщили о том, что российские вертолеты Ми-17 были перехвачены истребителями ВВС США в Сирии.
Происшествия
В Новосибирске застрелили председателя ЖСК
В Новосибирске убит председатель ЖСК «Залесский» Олег Арчибасов.
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Армия и оружие
Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе
Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
Политика
Посольство России в ФРГ ответило на слова Польши о компенсациях
Российское представительство в Германии ответило на заявление лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что Россия и Германия должны выплатить компенсацию Польше за причиненный в годы Второй мировой войны ущерб.
Политика
Зеленский рассказал Дуде про украинцев, освободивших Освенцим
Владимир Зеленский рассказал про 1-й украинский фронт и украинцев, освободивших концлагерь "Аушвиц-Биркенау".
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Происшествия
Задолжавший по алиментам 800 тыс. рублей житель Курска сменил пол
Судебные приставы в Курской области нашли должника, который сменил пол, чтобы не платить 800 тыс. рублей алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Наука
Вечная мерзлота оказалась невиновна в изменении климата Сибири
Российские ученые проанализировали выбросы парниковых газов в разных ландшафтах Сибири и пришли к выводу, что вечная мерзлота стабильнее, чем считалось ранее, и не вносит существенного вклада в процесс изменения климата.
Шоу-бизнес
Знакомые Отиевой рассказали о депрессии и алкоголизме певицы
Отиева рассказала, что от нее отвернулись даже друзья и родственники.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Общество
На популярном итальянском телешоу Украину назвали Малороссией
Телеведущий Флавио Инсинна на итальянском телешоу «Наследие» в эфире телеканала RAI назвал Украину Малороссией, заявив, что это второе название страны.
Происшествия
Отец, бросивший детей в «Шереметьево», найден
Футбол
Шкурин не сможет до лета выступать за ЦСКА под 11-м номером
Новичок ЦСКА Илья Шкурин не сможет играть под 11-м номером, который выбрал при переходе в московский клуб.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
Шоу-бизнес
Королевская семья готовит дом для Гарри и Меган Маркл
Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.
Хоккей
Овечкин объяснил отказ от участия в Матче звезд НХЛ
Напомним, 34-летний Овечкин не поехал на Матч звезд НХЛ без уважительной причины и в качестве наказания пропустит гостевой матч с «Монреалем».
Религия
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Умер настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин.