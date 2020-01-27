Общество

РИА НовостиРИА НовостиВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исправила с "умеренного" на "повышенный" оценку риска заражения новым коронавирусом на международном уровне, передает агентство Франс Пресс.
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 14:15, Ашберн
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