Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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с чего всё началось

ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса

По словам Язаревича, эксперты ВОЗ пока не могут предсказать, когда в Италии наступит пик заражений, однако многие скончавшиеся заболели еще 2-3 недели назад.
РИА Новостивчера в 20:19

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В ВОЗ прогнозируют увеличение числа смертей от коронавируса в Европе

Известиявчера в 22:18

ВОЗ ожидает рост смертности в Европе от коронавируса в ближайшее время

Аргументы и Фактывчера в 21:30

ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса

РИА Новостивчера в 20:19

ВОЗ ожидает рост смертности от коронавируса в Европе

РЕН ТВвчера в 20:58

ВОЗ предсказала резкое увеличение числа смертей в Европе от коронавируса

URA.Ruвчера в 20:54

В ВОЗ предсказали дальнейший рост смертности от коронавируса в Европе

РБКвчера в 20:50

В ВОЗ ожидают рост смертности от коронавируса в Европе

Коммерсантъвчера в 21:08
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 00:48, Ашберн
Общество

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru вчера в 01:37
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Иркутской области

РБК вчера в 21:52
Музыка

В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»

РБК вчера в 21:24
Кино

Скарлетт Йоханссон: «сцена смерти Черной Вдовы была намного страшнее»

Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассказала, какой должна была быть сцена смерти ее персонажа, шпионки Наташи Романофф, в "Мстителях: Финал", сообщает Screen Rant.
РИА Новости вчера в 17:47
Политика

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Газета.Ru вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»

Газета.Ru вчера в 13:47
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
REGNUM вчера в 09:47
Общество

Из-за коронавируса в Пермском крае ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности позволит властям эффективнее препятствовать завозу и распространению коронавируса в регионе.
RuNews24.ru 14 марта в 22:52
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

Российская газета вчера в 10:45
Авто

В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на автомобили

На фоне обвала курса рубля компании АвтоВАЗ и Renault рассматривают возможность повысить цены на свои автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 02:59
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина тайно вышла замуж

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в своем микроблоге во время разговора с подписчиками призналась, что вышла замуж.
VSE42.RU вчера в 22:37
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС вчера в 19:12
Гаджеты

Выпущен новый дешёвый смартфон Nokia C2

Компания HMD Global выпустила новый дешёвый смартфон Nokia C2. Аппарат функционирует на базе мобильной операционной системы Android Go.
UfacityNews.ru вчера в 16:37
Политика

Кравчук раскритиковал позицию сподвижницы Порошенко по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейской солидарности" в Верховной раде Ирину Геращенко.
Газета.Ru вчера в 03:31
Энергетика

Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 5%

Цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5%, следует из данных торгов на 2:40 мск.
RT на русском вчера в 19:50
Экономика

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Ведомости вчера в 16:52
Футбол

«Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом»

LiveSport.ru 14 марта в 09:07
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность в Италии от коронавируса

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила риск смертельного исхода при заражении коронавирусом возрастным фактором.
Live24 вчера в 05:05
Общество

Айсен Николаев поручил отменить массовые мероприятия в Якутии

Глава республики Айсен Николаев поручил отменить запланированные массовые мероприятия в регионе и обеспечить население медицинскими масками, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Якутия 24 вчера в 23:50
Армия и оружие

СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма

Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Известия вчера в 21:38
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости 14 марта в 07:37
Здоровье

Мишустин предлагает ввести 14-дневный карантин по всей стране

Россиянам рекомендовано минимизировать любые поездки за границу.
Радио Маяк вчера в 09:00
Общество

В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой

На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Спорт71 14 марта в 12:34
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM вчера в 06:04
Армия и оружие

Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую «стелс-пушку»

Фрегат «Маршал Шапошников» будет оснащен новым артиллерийским орудием.
OAnews 14 марта в 12:20
Космос

Ученые установили, как образуются магнитные звезды

Европейские астрофизики разработали детальную компьютерную модель, объясняющую происхождение гигантских магнитных полей у особого класса нейтронных звезд — магнетаров, с которыми связаны самые мощные и яркие взрывы во Вселенной — усилением ранее существовавших в недрах этих звезд слабых магнитных полей.
РИА Новости 13 марта в 15:00
Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.
Газета.Ru вчера в 10:53
Главное