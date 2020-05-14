Коронавирус
Газета.RuВОЗ предупредила Европу о возможной второй волне коронавируса
Европе следует подготовиться ко второй волне коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Европейского бюро организации Ханса Клюге. "Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна - сезонного гриппа или кори", - сказал Клюге.
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с чего всё началось
В интервью Daily Telegraph Клюге отметил, что некоторые страны, вводившие ограничения для борьбы с коронавирусной инфекцией, начинают их отменять, но, по его мнению, это может быть поспешным решением, так как замедление роста числа заразившихся не означает скорый конец пандемии.Аргументы и Факты17:17
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Футбол
Быть или не быть: исполком РФС решит, можно ли спасти футбольный сезон
Через три дня после общего собрания клубов РПЛ стало известно, что 15 мая пройдет исполком РФС.
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Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
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Кино
Лука Гуаданьино снимет ремейк «Лица со шрамом»
В 1983 году – ремейк с Аль Пачино и Мишель Пфайффер в главных ролях, снятый режиссером Брайаном де Пальмой, стал классикой и получил три номинации на «Золотой глобус».
МИР 24 16:31
Экономика
«Аэрофлот» подал заявку на получение госсубсидий
«В Росавиацию поступил на рассмотрение пакет документов на получение субсидий от группы компаний «Аэрофлот» за февраль-апрель 2020 года», — приводит «Интерфакс» слова представителя Росавиации.
REGNUM 05:03
Общество
Преподаватель МГУ сознался в отношениях со студентками и уволился
После публикации письма профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев признался в отношении со студентками, однако подчеркнул, что считал их добровольными.
Lenta.ru 18:33
Игры
Создатель Mafia не знал о разработке ремейка
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Собянин пообещал до 200 тыс. ИФА-тестов на COVID-19 в Москве в сутки
Власти Москвы планируют довести число тестирований на коронавирус с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) до 100 тыс. в сутки, в перспективе — до 200 тыс. в сутки.
Известия 08:11
Фигурное катание
Ирина Роднина: У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело
Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина жестко ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
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Общество
Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты
С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
Канал 7+ 12 мая в 14:25
Армия и оружие
Власти ФРГ хотят сохранить атомное оружие США на своей территории
В подтверждение своего мнения г-н Мютцених привел, в частности, высказывания президента США Дональда Трампа, который заявил, что атомное вооружение служит не только для ядерного устрашения, но может применяться и для наступательных действий.
Инфорос 05:40
Здоровье
В Приангарье выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом
"Глава региона заявил сегодня, 14 мая, на заседании оперативного штаба, что в Иркутской области прирост заболевших за сутки составил 95 случаев, большинство из них вахтовики", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:05
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета 05:16
Здоровье
Bloomberg интересует, почему коронавирус «не убил больше русских»
Bloomberg разместило статью под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», в которой опубликованы рассуждения о причинах низкой смертности от COVID-19 в РФ.
Аргументы недели 14:54
Общество
В Черногории произошли столкновения православных верующих с полицией
В результате столкновений полиции и православных верующих в Черногории были задержаны больше 70 человек, 26 полицейских пострадали.
Телеканал RTVI 10:52
Культура
«Вампирские хроники» Энн Райс получат экранизацию
Компания AMC Networks приобрела права на экранизацию романов американской писательницы Энн Райс, входящих в серии «Вампирские хроники» и «Мэйфейрские ведьмы».
RT на русском вчера в 14:34
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет
Исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой певица запечатлена в 25-летнем возрасте.
Территория новостей 09:22
Космос
Найдена сестра Земли в зоне обитаемости своей звезды
Популярная механика 12 мая в 09:53
Единоборства
UFC. Тейшейра победил Смита в главном бою турнира Fight Night 171
В главном бою вечера сошлись бразилец Гловер Тейшейра и американец Энтони Смит.
Вести.Ru 02:49
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости 08:57
Экономика
Маски в московском метрополитене продаются на 10% ниже среднерыночных цен
Сегодня в аптеках и розничных магазинах цены на маски колеблются в диапазоне от 30 до 53 рублей, средняя цена на маску в России, согласно отчету Минпромторга, составляет 34 рубля.
ТАСС 17:27
Общество
«Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
Российская газета 12 мая в 11:32
Кино
Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
Shraibikus News вчера в 06:28
Игры
Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию
Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru 18:32
Общество
ВЦИОМ выяснил реакцию россиян на выступление президента РФ 11 мая
Реакцию граждан РФ на выступление президента России Владимира Путина 11 мая узнали специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ПолитРоссия вчера в 13:58
Происшествия
В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ
В настоящее время рассматривается начало основного периода сдачи ЕГЭ с 19 июня и позже, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Rambler News Service 09:12
Экономика
Женщины в России обошли мужчин по росту объема капиталов
В руках женщин в России находятся капиталы в размере 320 миллиардов долларов - это 11 строчка в рейтинге стран Европы по этому показателю.
РЕН ТВ 17:12
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Музыка
Сегодня состоится финал «Евровидения» для ИИ
Европейский вещательный союз, организатор Евровидения, поддержал новый конкурс для ИИ и выступит в качестве наблюдателя за голосованием.
Популярная механика 12 мая в 06:07