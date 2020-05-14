с чего всё началось

Как пишет Telegraph, представитель ВОЗ в Европе Ганс Клюге подчеркнул, что вторая волна болезни может быть еще смертоноснее, поскольку может совпасть со вспышками других опасных инфекционных заболеваний. Эксперты приводят в качестве примера пандемию "испанского гриппа" 1918-1920 годов.

В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса в Европе

Общество Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки. 39

Происшествия На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией. 1

Политика Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня "Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России. 50

Общество Ещё 32 человека заболели коронавирусом в Забайкалье за сутки Количество больных коронавирусом в Забайкальском крае за сутки увеличилось на 32 человека и составило 486 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19 за всё время. 52

Общество Чиновницу из Саратова уволили за слова о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с поста после ее некорректного высказывания об оказании помощи семьям с детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной администрации. 6,5K

Общество Как оформить единовременную выплату на детей, рассказали москвичам Выплата денежных средств начнется с 1 июня и продлится до 1 октября 2020 года.

Энергетика «Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам. 105

Футбол Власти разрешили возобновить футбольный сезон в Англии в июне Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что власти страны одобрили возобновление чемпионата Англии в июне.

Здоровье В Приморье начали применять уникальный метод лечения рака Врачи Приморского краевого онкологического диспансера с 13 мая начали применять уникальные методы лечения пациентов с раком предстательной железы четвертой стадии, сообщает в пятницу правительство региона.

Игры Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5 Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite. 106

Общество Названы последствия отказа от карантина Швеции Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com. 99

Экономика Помощь пострадавшему бизнесу сокращает бюджеты регионов Помощь пострадавшему бизнесу сокращает бюджеты регионов Правительство выделило 81 млрд руб. на давно обещанные субсидии малому и среднему бизнесу — эти деньги можно будет тратить прежде всего на выплату зарплат сохраненным работникам. 507

Политика Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года. 46

Общество Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз. 10

Политика Украина столкнулась с угрозой дефицита воды Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита. 78