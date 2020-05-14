Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса в Европе

Как пишет Telegraph, представитель ВОЗ в Европе Ганс Клюге подчеркнул, что вторая волна болезни может быть еще смертоноснее, поскольку может совпасть со вспышками других опасных инфекционных заболеваний. Эксперты приводят в качестве примера пандемию "испанского гриппа" 1918-1920 годов.
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с чего всё началось
В интервью Daily Telegraph
 Клюге отметил, что некоторые страны, вводившие ограничения для борьбы с коронавирусной инфекцией, начинают их отменять, но, по его мнению, это может быть поспешным решением, так как замедление роста числа заразившихся не означает скорый конец пандемии.
Аргументы и Факты17:17

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В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса в Европе

Московский Комсомолец18:12

Европу призвали готовиться ко второй волне коронавируса

Lenta.ru15:12

ВОЗ предупредила Европу о возможной второй волне коронавируса

Газета.Ru15:23

Европе предрекли новую волну коронавируса

РИА Новости16:21

ВОЗ призывает Европу готовиться ко второй волне пандемии COVID

РЕН ТВ14:54

В ВОЗ призывают Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью

Интерфакс14:47

В ВОЗ заявили, что Европа должна подготовиться ко второй волне коронавируса

ТАСС10:08
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
Общество

Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем

Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК 09:20
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Происшествия

На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус

Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21:34
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Спорт

Щербакова приняла участие в челлендже Овечкина

Sports.ru вчера в 11:16
Происшествия

Двое рыбаков спасены после 42-дневного дрейфа в Тихом океане

Рыбаки с Маршалловых островов, пропавшие почти полтора месяца назад, были найдены.
Российская газета 21:19
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Здоровье

В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 88 человек

Улан-Удэ, 14 мая 2020, 04:56 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 21:56
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным у россиян в самоизоляции

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:57
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 15:57
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Космос

Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей

Взгляд.ру 07:52
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Политика

Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня

"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru 17:08
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Наука

Еще одним источником заражения коронавирусом может быть кишечник

ТАСС Наука вчера в 08:36
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
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Здоровье

13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт вчера в 03:11
53
Общество

Ещё 32 человека заболели коронавирусом в Забайкалье за сутки

Количество больных коронавирусом в Забайкальском крае за сутки увеличилось на 32 человека и составило 486 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19 за всё время.
Zabnews.ru 21:09
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Общество

Чиновницу из Саратова уволили за слова о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с поста после ее некорректного высказывания об оказании помощи семьям с детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной администрации.
Москва 24 вчера в 05:15
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Общество

Как оформить единовременную выплату на детей, рассказали москвичам

Выплата денежных средств начнется с 1 июня и продлится до 1 октября 2020 года.
Live24 вчера в 03:43
Общество

Москва купила крупнейшего производителя масок в России

Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ 19:26
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Энергетика

«Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф

Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам.
ИА Красная Весна вчера в 16:59
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Футбол

Власти разрешили возобновить футбольный сезон в Англии в июне

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что власти страны одобрили возобновление чемпионата Англии в июне.
Газета.Ru 14:38
Здоровье

В Приморье начали применять уникальный метод лечения рака

Врачи Приморского краевого онкологического диспансера с 13 мая начали применять уникальные методы лечения пациентов с раком предстательной железы четвертой стадии, сообщает в пятницу правительство региона.
РИА Новости 21:49
Космос

Новая комета SWAN максимально приблизилась к Земле

Новая комета, которая носит название SWAN, приблизилась на минимальное расстояние к Земле.
Известия вчера в 22:47
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Игры

Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5

Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
Naked Science 04:07
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Общество

В Москве за сутки умерли еще 68 пациентов с коронавирусом

ТАСС 17:11
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Общество

Названы последствия отказа от карантина Швеции

Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:16
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Экономика

Помощь пострадавшему бизнесу сокращает бюджеты регионов

Помощь пострадавшему бизнесу сокращает бюджеты регионов Правительство выделило 81 млрд руб. на давно обещанные субсидии малому и среднему бизнесу — эти деньги можно будет тратить прежде всего на выплату зарплат сохраненным работникам.
Коммерсантъ 11 мая в 17:41
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Политика

Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года.
ТАСС 17:39
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Общество

Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM 07:57
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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru 20:53
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Гаджеты

Microsoft обновила системные требования для Windows 10 May 2020 Update

Обновление Windows 10 May 2020 Update, известное также как Windows 10 (2004), станет доступно потребителям в конце этого месяца.
3DNews 05:26
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Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
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Политика

Член парламента Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип назвал коварным и варварским поступком снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, демонтаж которого произошел в начале апреля.
Известия 19:00
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