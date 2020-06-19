Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса. Он обратил внимание, что многим людям надоело оставаться дома, власти стран стремятся возобновлять экономическую деятельность.
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Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса

РБК13:41

ВОЗ предупредила об «очень опасной фазе» пандемии коронавируса

Вести.Ru12:36

Глава ВОЗ: пандемия коронавируса ускоряется

Коммерсантъ12:24

ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии COVID-19

РИА Новости12:29

ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Lenta.ru12:20

Глава ВОЗ предупредил о вступлении мира в новую опасную фазу пандемии

RT на русском11:59

В ВОЗ предупредили о новой опасной фазе пандемии коронавируса

ТАСС11:49
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Экономика

Сумма внушительная. Новый налоговый вычет готовят россиянам

Россиянам готовят новый большой налоговый вычет.
Primpress.ru вчера в 16:00
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

Ворота «Манчестера» распечатал Стивен Бергвейн. Бруну Фернандеш на 81-й минуте игры ответил «Тоттенхэму» с пенальти.
МИР 24 17:56
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль

Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:22
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Авто

Sözcü (Турция): секреты продления жизни бытовых приборов (Sözcü)

Секрет продления жизни: после каждого приготовления кофе нужно обязательно чистить кофемашину, извлекая отсек для фильтра.
ИноСМИ 19:50
Армия и оружие

В НАТО подтвердили инцидент между фрегатами Турции и Франции

Франция подозревала Турцию в перевозке оружия Правительству национального согласия Ливии на корабле Cirkin.
RuNews24.ru вчера в 13:33
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Общество

Астроном назвала особенности солнечного затмения 21 июня

Известия 16:59
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Политика

Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости 18:56
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Происшествия

Адвокат Ефремова анонсировал «жесткий» разговор с актером

РИА Новости 20:16
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Политика

Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию

Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
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Политика

В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском 12:14
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Наука

Человеческий ген удвоил толщину коры мозга у обезьян

Экономика сегодня 10:21
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Общество

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК 17:33
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Политика

США отказали китайским авиакомпаниям в дополнительных рейсах

Министерство транспорта США отклонило запрос китайских авиакомпаний на предоставление им дополнительных рейсов между двумя странами, говорится в сообщении ведомства.
РБК 21:34
Футбол

«Реал» разгромил «Валенсию» Черышева в матче чемпионата Испании

РБК вчера в 20:01
Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к гражданам, в котором будет говорить о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию.
Деловое.ТВ вчера в 02:27
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Политика

Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал обещанную на большой пресс-конференции в декабре прошлого года статью о Второй мировой войне.
Военное дело вчера в 16:42
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Шоу-бизнес

Новый образ больной раком Александры Яковлевой поразил всех

Popcake 04:39
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Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
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Общество

Приемная кампания в вузы Хабаровского края начинается 20 июня

С 20 июня в вузах края стартует летняя приемная кампания. В этом году она пройдет в новом формате.
PROkhab.ru 02:05
Происшествия

В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки

Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
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Армия и оружие

В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2

Lenta.ru 11:57
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Футбол

Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru 17:10
Гаджеты

Microsoft принудительно установит майскую Windows 10 версии 2004

Компания Microsoft принудительно установит майскую операционную систему Windows 10 версии 2004. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 22:00
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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
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Происшествия

Из фонда ОМС в Кузбассе похитили 250 млн рублей

В Кузбассе двоих руководителей сети частных медицинских центров подозревают в хищении более 250 млн рублей из территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).
Газета.Ru вчера в 22:39
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Экономика

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии банков за переводы

Центробанк намерен получить право регулировать размеры банковских комиссий за переводы, а также лимиты на такие операции.
Ведомости 15:10
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Политика

Лавров оценил выводы Венецианской комиссии по поправкам к Конституции

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, которые касаются отношений с ЕСПЧ.
RT на русском 11:01
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Шоу-бизнес

Дочь Успенской обратилась к матери с невразумительной речью

Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, в Instagram обратилась к своей знаменитой матери.
Рамблер 04:26
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Общество

Клад времен Второй мировой войны обнаружили в руинах польского замка

Во время Второй мировой войны в замке располагалась казарма для немецких солдат, а также склад боеприпасов.
NewInform 01:56
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Здоровье

Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса

Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.
Lenta.ru 21:17
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