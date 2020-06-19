Коронавирус
BFM.ruВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса. Он обратил внимание, что многим людям надоело оставаться дома, власти стран стремятся возобновлять экономическую деятельность.
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Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
Политика
Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию
Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
Росбалт вчера в 14:37
Политика
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 17:33
Происшествия
В Кузбассе умер восьмой пациент с COVID-19
Восьмой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки инфекция выявлена еще у 59 жителей, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:25
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Политика
Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне
Тульские новости вчера в 07:10
Политика
Премьер Украины объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса
Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.
REGNUM вчера в 11:20
Политика
Лукашенко заявил о срыве «майдана» в Белоруссии
Глава Белоруссия заявил, что республика сорвала маски с кукол и кукловодов. Александр Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Белоруссии.
Piter.tv вчера в 05:20
Политика
США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями
Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22–23 июня.
Известия вчера в 22:48
Общество
Американская компания откажется от «уничижительного» термина эскимо
Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа "Тетя Джемайма".
РИА Новости вчера в 23:29
Футбол
Президент «Сочи» прокомментировал крупную победу над «Ростовом»
Президент "Сочи" Борис Ротенберг не согласился с тем, что его команда была обязана согласиться на перенос матча 23-го тура против "Ростова" (10:1).
ProstoProSport вчера в 23:50
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
Футбол
Глушаков признан лучшим игроком первого матча после возобновления РПЛ
Metaratings вчера в 13:32
Армия и оружие
Румыния прокомментировала упоминание России в своей стратегии обороны
По словам министра, румынская стратегия обороны, проект которой недавно был передан для одобрения в парламент страны, продолжает предыдущие стратегии обороны Румынии, и нет ничего необычного в том, чтобы отметить поведение России в регионе.
Известия вчера в 15:42
Политика
Путин показал журналистам комнаты в своём рабочем кабинете
Президент России Владимир Путин показал журналистам канала «Россия-1» комнаты в своём рабочем кабинете.
RT на русском 18 июня в 16:56
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль
Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 18 июня в 22:22
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Здоровье
Онколог назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу
Академик РАН и главный онколог Минздрава России Андрей Каприн дал рекомендации по профилактике рака кожи при загаре, отметив, что образования на коже злокачественного характера занимают второе место по количеству случаев (среди других видов онкологии).
Российская газета вчера в 01:48
Политика
Вучич: Любое решение по Косово потребует одобрения России
"Любое окончательное решение проблемы Косова потребует одобрения Российской Федерации как на уровне СБ ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию", - заявил он.
РЕН ТВ 18 июня в 06:59
Армия и оружие
В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2
Lenta.ru вчера в 11:57
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Происшествия
Семья Захарова опубликовала переписку про компенсацию от Ефремова
Московский Комсомолец 18 июня в 13:52
Кино
В Сети появился тизер режиссерской версии «Лиги справедливости»
Опубликован тизер режиссерской версии боевика «Лига Справедливости», которую Зак Снайдер готовит для сервиса HBO Max.
Культуромания вчера в 09:11
Футбол
Футбольный клуб «Сочи» извинился за предматчевую шутку над «Ростовом»
Накануне "Сочи" обыграл на своем поле "Ростов" со счетом 10:1. В связи с тем, что основной состав дончан находится на карантине, на поле вышел юниорский состав, чей средний возраст 17 лет.
Эхо Москвы вчера в 20:08
Общество
В Москве с начала года выросло количество фальшивых пятитысячных купюр
Количество фальшивых денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей выросло в Москве с начала года.
ТАСС вчера в 20:00
Происшествия
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 17 июня в 22:24
Политика
Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву
Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву Он сослался на сложную обстановку в азербайджанском государстве из-за коронавируса.
Экспресс газета 18 июня в 07:41
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено
Напомним, железнодорожное сообщение с Мурманском было нарушено из-за обрушения моста через реку Кола 1 июня.
Общественное телевидение России вчера в 13:18
Единоборства
Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов
Metaratings вчера в 15:32
Общество
Ивлеева разделась в клубе Берлина во время съёмок «Орла и решки»
News.ru 18 июня в 14:19