Коронавирус

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. Об этом на брифинге заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса

Газета.Ru15:52

В ВОЗ заявили, что мир находится в середине первой волны COVID-19

RT на русском13:44

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

РБК13:18

ВОЗ рекомендует продолжать подавлять распространение коронавируса

ТАСС13:33

В ВОЗ заявили, что мир пока находится в середине первой волны пандемии

Интерфакс13:41

ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса

РИА Новости13:02

В ВОЗ напомнили об опасности второй волны коронавируса

Известия12:45
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Возможное местоположение Эдемского сада нашли на Земле

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