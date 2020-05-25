Коронавирус
РБКВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. Об этом на брифинге заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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Политика
Глава украинского космического агентства рассказал об указаниях от США
Усов возглавил космическое агентство в декабре 2019 года. До этого он занимался бизнесом в сфере IT.
Известия 13:22
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить период отсрочки по начислению пени при неуплате коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 19:20
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости 10:30
Политика
Рогозин рассказал о планах по созданию новой орбитальной станции
"Роскосмос" рассматривает возможность создать крылатый пилотируемый космический корабль для полетов к орбитальным станциям, рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 04:53
Здоровье
Врач Мясников назвал признаки нарушенной работы щитовидной железы
Российский доктор и телеведущий Мясников назвал признаки нарушенной работы щитовидной железы. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:17
Общество
Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту
Например, в Волгоградской области участниками программы социальных контрактов в этом году стали 958 семей, в которых воспитывается 2400 детей.
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM вчера в 00:18
Общество
Власти Москвы оценили возможность открытия летних веранд
Московские власти вместе с Роспотребнадзором рассмотрят возможность открыть летние веранды при ресторанах и кафе.
РБК 15:47
Общество
«Вектор» сообщил о планах испытать вакцину от COVID-19 на людях в июне
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует в конце июня текущего года провести клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 20:04
Авто
Volkswagen может вывести суббренд Jetta на авторынок России
Jetta за год заняла около 1% рынка легковых автомобилей Китая, чем превзошел ожидания Volkswagen и вызвал интерес в других странах.
RuNews24.ru 04:50
Происшествия
Число жертв урагана в Свердловской области возросло до трех
Количество погибших в результате штормового ветра в Свердловской области возросло до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.
РИА Новости 11:35
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на нехватку денег
Вдова актера Николая Караченцова пожаловалась на сложное финансовое положение.
Культуромания 08:40
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр 04:40
Авто
ГАЗ запатентовал новую «ГАЗель NN»
NewInform 12:11
Культура
Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания 07:35
Общество
В ЕС продолжился суд между Roshen и «Рот-Фронт» из-за этикетки
Киев, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Украинская кондитерская компания Roshen и российский производитель конфет «Рот-Фронт» спорят в суде из-за этикетки конфет «Ромашка», сообщило 25 мая издание Liga.net.
REGNUM 13:08
Экономика
Структуры Хотина допустили просрочку по долгу в $140 млн перед «Трастом»
Структуры совладельца банкротящегося банка «Югра» Алексея Хотина допустили просрочку по кредитам перед банком «Траст».
Ведомости 18:25
Гаджеты
Хакеры создали джейлбрейк для всех актуальных iPhone и iPad
Обычно в Apple быстро реагируют на подобное и закрывают «дыры», которые используют хакеры для взлома iOS и выпуска джейлбрейков.
Live24 04:45
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
Общество
Резкое похолодание после аномальной жары ожидается в Алтайском крае
По данным синоптиков, 26 мая на территории региона ожидается очень жаркая погода.
Известия 05:38
Происшествия
Две жительницы Якутска задержаны по подозрению в квартирной краже
Подозреваемых задержали на одной из улицы Якутска.
Якутия 24 20:19
Наука
Ученые нашли на Байкале прародину коренных американцев
Группа из российских и зарубежных учёных обнаружила, что предки современных индейцев, проживающих в Северной Америке, около 14-ти тысяч лет назад жили поблизости от озера Байкал.
Discover24 23 мая в 03:24
Музыка
Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
Клип на песню «Uno» российской группы Little Big стал новым рекордсменом Евровидения по скорости увеличения просмотров на YouTube, сообщается на сайте конкурса.
Sibnet Новости вчера в 23:41
Экономика
Германия выкупит долю в Lufthansa в рамках господдержки компании
3 млрд евро будут выданы займом на три года, а 5,7 млн евро – в виде инвестиции с гарантированными дивидендами в 4% в 2020–2021 гг. с ростом до 9,5% к 2027 г. Если Lufthansa не выплатит дивиденды, то с 2024 г. Германия получит право конвертировать часть инвестиций в 5% акций компании.
Ведомости 12:06
Общество
Российским школам могут разрешить провести очные выпускные
Депутаты Государственной думы выступили с предложением все-таки провести очные выпускные в российских школах для учеников 9 и 11 классов, которые ранее планировалось перевести в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 20:15
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
Право.ру 08:49