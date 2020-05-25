Коронавирус
РБКВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. Об этом на брифинге заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря, сообщает «РИА Новости». Принадлежность вертолета уточняется.
Коммерсантъ 23:09
Общество
«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
RT на русском 20:56
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
Армия и оружие
В НАТО ответили отказом на призыв России приостановить военные учения на период пандемии
Оана Лунджеску отметила: "На контрасте с предложением со стороны России мы видим, что российская военная деятельность и учения продолжаются — в том числе продолжаются масштабные внезапные учения и непрофессиональное поведение летчиков в Балтийском море и Средиземном море".
Коммерсантъ 18:24
Экономика
В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России
Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
РИА Новости 10:09
Футбол
Зидан назван лучшим тренером в истории Лиги чемпионов
Зинедин Зидан три раза подряд становился победителем Лиги чемпионов, хотя до него никто не побеждал в ЛЧ даже два раза подряд.
ГЛАС.RU 22:46
Экономика
Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России
Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
РБК 01:01
Киберспорт
Подписчикам PS Plus раздадут Call of Duty: WWII
Уже завтра подписчики PS Plus получат бесплатную версию шутера Call of Duty: WWII. Раздача начнётся с 26 мая и продлится до 6 июля.
The GEEK 14:51
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
Общество
Девочку, которая 5 лет прожила в московской клинике, забрали в семью
Прожившую 5 лет в больнице в Москве девочку забрали в семью. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
ИА Московский регион 03:06
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета вчера в 15:39
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия 19:03
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 00:39
Политика
Рогозин рассказал о планах по созданию новой орбитальной станции
"Роскосмос" рассматривает возможность создать крылатый пилотируемый космический корабль для полетов к орбитальным станциям, рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 04:53
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал развод
Пару дней назад в сети появилась информация о том, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков приняли решение развестись.
Popcake 01:57
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости 22:28
Гаджеты
Названы лучшие бюджетные смартфоны
Эксперт назвал смартфоны в ценовой категории до десяти тысяч рублей, которые удовлетворили бы основные запросы пользователей.
Мойка78 22:59
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru 09:51
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Здоровье
Раскрыты опасные для больных коронавирусом лекарства
Нельзя применять при лечении коронавируса препараты для борьбы с обычной простудой, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» вирусолог Надежда Жолобак.
Live24 02:47
Футбол
Владимир Быстров: Социальная дистанция на тренировке и сидеть на скамейке запасных в маске — это самый настоящий бред
Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался о рестарте чемпионата России.
Bookmaker-ratings.ru 06:49
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
Происшествия
В Хакасии подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом
Абакан, 26 мая 2020, 06:18 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки коронавирус выявлен ещё у 23 человек.
REGNUM 23:18
Футбол
Бенитес хочет вернуться в «Ньюкасл»
Главный тренер «Далянь Про» Рафаэль Бенитес может вернуться в АПЛ. Специалист вновь желает возглавить «Ньюкасл Юнайтед».
Бомбардир.ру вчера в 16:34
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой 15:07