Коронавирус

РБКРБКВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. Об этом на брифинге заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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«Все еще впереди»: ВОЗ предупредила о втором пике COVID-19

Московский Комсомолец22:00

В ВОЗ заявили, что мир находится в середине первой волны COVID-19

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ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса

РИА Новости13:02

ВОЗ рекомендует продолжать подавлять распространение коронавируса

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ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

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В ВОЗ заявили, что мир пока находится в середине первой волны пандемии

Интерфакс13:41

В ВОЗ напомнили об опасности второй волны коронавируса

Известия12:45
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Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря, сообщает «РИА Новости». Принадлежность вертолета уточняется.
Коммерсантъ 23:09
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении шести минометов украинских силовиков

РЕН ТВ 07:13
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Общество

«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
RT на русском 20:56
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Политика

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Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
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Армия и оружие

В НАТО ответили отказом на призыв России приостановить военные учения на период пандемии

Оана Лунджеску отметила: "На контрасте с предложением со стороны России мы видим, что российская военная деятельность и учения продолжаются — в том числе продолжаются масштабные внезапные учения и непрофессиональное поведение летчиков в Балтийском море и Средиземном море".
Коммерсантъ 18:24
Экономика

В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России

Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
РИА Новости 10:09
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Футбол

Зидан назван лучшим тренером в истории Лиги чемпионов

Зинедин Зидан три раза подряд становился победителем Лиги чемпионов, хотя до него никто не побеждал в ЛЧ даже два раза подряд.
ГЛАС.RU 22:46
Экономика

Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России

Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
РБК 01:01
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Киберспорт

Подписчикам PS Plus раздадут Call of Duty: WWII

Уже завтра подписчики PS Plus получат бесплатную версию шутера Call of Duty: WWII. Раздача начнётся с 26 мая и продлится до 6 июля.
The GEEK 14:51
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Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян

Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
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Общество

Девочку, которая 5 лет прожила в московской клинике, забрали в семью

Прожившую 5 лет в больнице в Москве девочку забрали в семью. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
ИА Московский регион 03:06
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье

27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
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Единоборства

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия 19:03
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 00:39
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Политика

Рогозин рассказал о планах по созданию новой орбитальной станции

"Роскосмос" рассматривает возможность создать крылатый пилотируемый космический корабль для полетов к орбитальным станциям, рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 04:53
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной прокомментировал развод

Пару дней назад в сети появилась информация о том, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков приняли решение развестись.
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Общество

В Приморье смягчили режим ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости 22:28
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Кино

Джейсон Стейтем может сыграть супергероя киновселенной Marvel

News.ru 04:23
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Гаджеты

Названы лучшие бюджетные смартфоны

Эксперт назвал смартфоны в ценовой категории до десяти тысяч рублей, которые удовлетворили бы основные запросы пользователей.
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Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
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Происшествия

Арестованных генералов МВД уволили со службы

Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
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Происшествия

Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
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Здоровье

Раскрыты опасные для больных коронавирусом лекарства

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Футбол

Владимир Быстров: Социальная дистанция на тренировке и сидеть на скамейке запасных в маске — это самый настоящий бред

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался о рестарте чемпионата России.
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Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах

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В Хакасии подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом

Абакан, 26 мая 2020, 06:18 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки коронавирус выявлен ещё у 23 человек.
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Футбол

Бенитес хочет вернуться в «Ньюкасл»

Главный тренер «Далянь Про» Рафаэль Бенитес может вернуться в АПЛ. Специалист вновь желает возглавить «Ньюкасл Юнайтед».
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Здоровье

Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени

Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой 15:07
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Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

Evo-rus.com 10:34
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