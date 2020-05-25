Коронавирус
РБКВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. Об этом на брифинге заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Читать в источнике
Оценить119
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Экономика
Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ
Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.
Московский Комсомолец 13:59
Гаджеты
Выпущен джейлбрейк для всех актуальных смартфонов iPhone
С каждым годом мобильная операционная система становилась защищённой, а пользователи мобильной техники Apple теряли интерес к джейлбрейку.
Astera вчера в 16:28
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Общество
Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений
Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Общество
Минпросвещения назвало даты пробного ЕГЭ
Как пояснил министр, проведение основных экзаменов в России начнется с 3 июля.
РИА Новости 13:56
Общество
Обвинение попросило 18 лет колонии Полу Уилану
Прокурор запросил 18 лет колонии для гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, заявил «Интерфаксу» его адвокат Владимир Жеребенков.
Ведомости 08:27
Экономика
Швеция выделит 38 млн евро пострадавшим от коронавируса бедным странам
Стокгольм, 25 мая 2020, 15:55 — REGNUM Власти Швеции намерены выделить 380 млн крон (около 38 млн евро) на помощь бедным странам, которые более всего пострадали от пандемии коронавируса.
REGNUM 08:55
Общество
Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском вчера в 03:28
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
Происшествия
Ураган оставил без света 100 тысяч жителей Свердловской области
"Без света осталось более 100 тыс. человек - речь в общей сложности идет о жителях двух десятков территорий", — цитирует его департамент информполитики региона.
РЕН ТВ 12:14
Футбол
Б. Фернандеш: хотел бы самоизолироваться с Матой
Чемпионат 08:18
Наука
Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней
Пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, перестают быть заразными через 11 дней после заражения.
iReactor 11:29
Политика
Власти Черногории анонсировали открытие границ с рядом стран с 1 июня
К 1 июня список стран может быть расширен.
REGNUM 11:34
Происшествия
Суд в Москве арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы в понедельник арестовал на два месяца администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова, которого подозревают в распространении порнографии, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.
РИА Новости 12:26
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса.
Известия 10:37
Общество
Индекс самоизоляции в Москве побил антирекорд
Самый высокий индекс самоизоляции зафиксирован в подмосковных Железнодорожном и Лобне (по 2,6), самый низкий в Дзержинском (1,3) и Котельниках (1,2).
Мослента 06:40
Политика
Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:42
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Авто
В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч.
SpeedMe вчера в 23:06
Общество
Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК 13:23
Экономика
Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
Футбол
«Реал» следит за 19-летним нападающим «Шальке»
Матч ТВ 13:16