Коронавирус

РБКРБКВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. Об этом на брифинге заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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В ВОЗ заявили, что мир находится в середине первой волны COVID-19

RT на русском13:44

В ВОЗ заявили, что мир пока находится в середине первой волны пандемии

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ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

РБК13:18

ВОЗ рекомендует продолжать подавлять распространение коронавируса

ТАСС13:33

ВОЗ: мир может столкнуться со вторым пиком первой волны пандемии COVID-19

Газета.Ru13:13

ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса

РИА Новости13:02

В ВОЗ напомнили об опасности второй волны коронавируса

Известия12:45
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Экономика

Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ

Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.
Московский Комсомолец 13:59
Гаджеты

Выпущен джейлбрейк для всех актуальных смартфонов iPhone

С каждым годом мобильная операционная система становилась защищённой, а пользователи мобильной техники Apple теряли интерес к джейлбрейку.
Astera вчера в 16:28
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Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости 02:19
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Общество

Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений

Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
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Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
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Общество

Минпросвещения назвало даты пробного ЕГЭ

Как пояснил министр, проведение основных экзаменов в России начнется с 3 июля.
РИА Новости 13:56
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Общество

Обвинение попросило 18 лет колонии Полу Уилану

Прокурор запросил 18 лет колонии для гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, заявил «Интерфаксу» его адвокат Владимир Жеребенков.
Ведомости 08:27
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Экономика

Швеция выделит 38 млн евро пострадавшим от коронавируса бедным странам

Стокгольм, 25 мая 2020, 15:55 — REGNUM Власти Швеции намерены выделить 380 млн крон (около 38 млн евро) на помощь бедным странам, которые более всего пострадали от пандемии коронавируса.
REGNUM 08:55
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Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

Вести.Ru 01:50
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Общество

Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Хоккей

Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском вчера в 03:28
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

РИА Новости 04:37
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Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах

По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
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Политика

Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
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Происшествия

Ураган оставил без света 100 тысяч жителей Свердловской области

"Без света осталось более 100 тыс. человек - речь в общей сложности идет о жителях двух десятков территорий", — цитирует его департамент информполитики региона.
РЕН ТВ 12:14
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Футбол

Б. Фернандеш: хотел бы самоизолироваться с Матой

Чемпионат 08:18
Наука

Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней

Пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, перестают быть заразными через 11 дней после заражения.
iReactor 11:29
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Политика

Власти Черногории анонсировали открытие границ с рядом стран с 1 июня

К 1 июня список стран может быть расширен.
REGNUM 11:34
Происшествия

Суд в Москве арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции»

Тверской суд Москвы в понедельник арестовал на два месяца администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова, которого подозревают в распространении порнографии, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.
РИА Новости 12:26
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Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
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Общество

Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса.
Известия 10:37
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Общество

Индекс самоизоляции в Москве побил антирекорд

Самый высокий индекс самоизоляции зафиксирован в подмосковных Железнодорожном и Лобне (по 2,6), самый низкий в Дзержинском (1,3) и Котельниках (1,2).
Мослента 06:40
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Политика

Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:42
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Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
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Авто

В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем

140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч.
SpeedMe вчера в 23:06
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Общество

Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге

Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК 13:23
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Экономика

Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей

Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
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Футбол

«Реал» следит за 19-летним нападающим «Шальке»

Матч ТВ 13:16
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