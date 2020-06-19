Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

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Транспорт В Мурманской области возобновили железнодорожное сообщение Мурманск, 19 июня 2020, 20:24 — REGNUM В Мурманской области возобновили железнодорожное собщение после обрушения моста.

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