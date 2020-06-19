Коронавирус

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Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса

РБК13:41

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

РИА Новости12:29

Глава ВОЗ: пандемия коронавируса ускоряется

Коммерсантъ12:24

ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Lenta.ru12:20

Глава ВОЗ предупредил о вступлении мира в новую опасную фазу пандемии

RT на русском11:59

Глава ВОЗ: началась «новая опасная фаза» пандемии

Газета.Ru11:29

ВОЗ: мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса

ТАСС11:16
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Общество

В Оренбургской области отменили режим самоизоляции

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отменил режим самоизоляции в регионе, введенный для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 13:17
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
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Политика

В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском 12:14
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
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Гаджеты

Microsoft принудительно установит майскую Windows 10 версии 2004

Компания Microsoft принудительно установит майскую операционную систему Windows 10 версии 2004. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 22:00
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Шоу-бизнес

38-летний DJ Smash впервые стал отцом

18 июня ди-джей, композитор и музыкальный продюсер Андрей Ширман, известный под псевдонимом Dj Smash, впервые стал отцом.
Woman.ru 06:06
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Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
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Футбол

«Ахмат» разгромил «Крылья Советов» в первом матче после паузы

REGNUM 13:21
Происшествия

На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой возле жилого дома

На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 12:12
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Политика

Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
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Общество

Apple намерена вновь закрыть ряд магазинов в США из-за коронавируса

Американская корпорация Apple намерена опять закрыть ряд своих магазинов в нескольких штатах из-за того, что на их территории после отмены части санитарных мер снова быстро растет число заразившихся новым коронавирусом.
ТАСС 13:08
Политика

В России учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 08:19
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Общество

В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»

Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19.
REGNUM 10:20
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Музыка

Артур Пирожков представил в Сети новый трек «Перетанцуй меня»

Российский шоумен и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, представил в Сети новый трек "Перетанцуй меня".
РИА Новости 06:15
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
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Экономика

Май оказался хуже апреля по части экономической статистики

Нерабочий апрель не стал дном кризиса с точки зрения нескольких экономических показателей, опубликованных сегодня Росстатом.
РБК 12:03
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Политика

Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам

Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
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Политика

Статья Путина к 75-летию Победы СССР опубликована в National Interest

Москва, 18 июня 2020, 21:42 — REGNUM Статья президента России Владимира Путина об уроках Второй мировой войны для человечества, приуроченная к 75-летию Победы СССР над фашистской Германией, вышла 18 июня в американском издании The National Interest.
REGNUM вчера в 14:42
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Общество

Игру Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно и навсегда

Российская газета 10:41
Экономика

Британия снова отказалась автоматически сообщать ФНС о счетах россиян

Симметричный ответ В ответ ФНС симметрично отказалась автоматически передавать данные Великобритании.
РБК 10:34
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Транспорт

В Мурманской области возобновили железнодорожное сообщение

Мурманск, 19 июня 2020, 20:24 — REGNUM В Мурманской области возобновили железнодорожное собщение после обрушения моста.
REGNUM 13:24
Авто

Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке автомобилей

Новые автомобили вчера в 05:55
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Общество

Оператор «Северного потока-2» сменил руководство

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2» сообщил о перестановках в руководства.
Lenta.ru 13:34
Политика

Пашинян не поедет на парад Победы в Москву

"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа 09:54
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Авто

В новом Mercedes-Benz S-Class оставят мотор V12

Уже в самое ближайшее время Mercedes-Benz снимет завесу тайны с нового седана S-Class, кузов которого получит маркировку W223.
SpeedMe вчера в 06:50
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Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Lenta.ru 08:57
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Политика

Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 00:40
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Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Общество

Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность

В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
Вести.Ru вчера в 10:40
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Шоу-бизнес

Домогаров закрыл инстаграм после поста о Ефремове

РИА Новости 11:50
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