Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

Футбол Крылья Советов — Ахмат 2:4 «Ахмат» одержал победу над «Крыльями Советов» в выездном матче 23-го тура российской Премьер-лиги.

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 852

Политика Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз Договор о взаимном признании виз был подписан в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск в пятницу, 19 июня. 226

Общество Роскомнадзор разблокировал Telegram в России Роскомнадзор на своем официальном сайте сообщил о разблокировке мессенджера Telegram на территории России. 1,2K

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 597

Кино В сети появились первые кадры 3D-мультфильма студии Хаяо Миядзаки Японский телеканал NKH опубликовал кадры полнометражного аниме, который станет первым подобным проектом для студии Хаяо Миядзаки Ghibli.

Гаджеты Соучредитель OnePlus намекнул, что цена OnePlus Z составит $299 Напомним, что базовая версия OnePlus One стоила всего $299. neowin.net Если это предположение подтвердится, One Plus Z составит серьёзную конкуренцию iPhone SE, стоимость которого начинается от $399 и Google Pixel 4A, который, как сообщалось ранее, будет продаваться по цене от $349 за базовую версию.

Политика Болтон рассказал о боязни главы Минфина США подорвать доллар санкциями Министр финансов США Стивен Мнучин мешает активному использованию экономических санкций против других стран, так как опасается, что те окажут негативное воздействие на экономику самих Соединенных Штатов и, в частности, подорвут позиции доллара как мировой валюты. 3

Общество Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в Чебоксарах Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, скончавшийся от пневмонии, будет похоронен в Чебоксарах, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. 48

Авто Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап» История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир». 80