"Вторая волна не является неизбежной, однако все больше число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", - сказал Клюге.

с чего всё началось

Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной». Об этом заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга.

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