Коронавирус
BFM.ruВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса
Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной». Об этом заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга.
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"Вторая волна не является неизбежной, однако все больше число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", - сказал Клюге.РИА Новости03:45
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Представители ВОЗ назвали разрушительной возможную вторую волну пандемии коронавируса
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