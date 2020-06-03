Коронавирус
BFM.ruВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса
Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной». Об этом заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга.
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"Вторая волна не является неизбежной, однако все большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", — сказал Клюге.РИА Новости03:45
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