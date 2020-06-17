Коронавирус

VademecumVademecumВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина от COVID-19

ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина для дополнительной проверки безопасности препарата. Позже авторы статьи в The Lancet отозвали ее, не сумев перепроверить исходные данные.
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с чего всё началось

ВОЗ приняла решение прекратить испытания гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила в среду эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо.
ТАСС12:45

Подробнее о событии

ВОЗ прекратила испытания противомалярийного препарата для борьбы с COVID

РБК15:29

ВОЗ приняла решение прекратить испытания гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом

ТАСС12:45

В ВОЗ решили остановить исследования «лекарства Трампа» против коронавируса

Life.ru13:31

ВОЗ: гидроксихлорохин не помогает при COVID-19

REGNUM13:02

ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19

РИА Новости12:49

ВОЗ прекращает испытания препарата от малярии для лечения COVID-19

Коммерсантъ14:50

ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом

Общественное телевидение России12:19
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Энергетика

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 05:32
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Энергетика

Financial Times (Великобритания): Польша подсчитывает цену своего отказа от российского газа (Financial Times)

26 мая, потоки природного газа, направлявшиеся раньше на запад по трубопроводу «Ямал — Европа», одному из главных транзитных маршрутов для российского газа в Европу через территорию Польши, были полностью остановлены всего на один день, но затем возобновлены на значительно более волатильных уровнях.
ИноСМИ 10:14
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Космос

В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций

МИР 24 вчера в 02:13
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
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Здоровье

В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19

Потом врачи объяснили Анне: у девочки был Кавасаки-подобный синдром, вызванный коронавирусом.
РИА Новости 01:00
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Происшествия

Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса

Известия 16:16
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
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Общество

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в Пекине

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости 14:04
Футбол

Манчестер Сити — Арсенал 3:0

Советский спорт 17:16
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Экономика

Forbes: в правительстве России обсуждают повышение НДФЛ для богатых

Москва, 17 июня 2020, 21:06 — REGNUM Правительство Российской Федерации вернулось к обсуждению увеличения налоговых сборов с богатых.
REGNUM 14:06
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Общество

Burger King пошла навынос

ООО "Бургер Рус", владеющее мастер-франшизой Burger King в России, с января по середину июня 2020 года получило 27 исков на общую сумму более 56 млн руб. от компаний, управляющих недвижимостью, подсчитал "Ъ".
Коммерсантъ 18:57
Политика

Лавров о «суверенитете» Косово: Концепция потерпела крах

Лавров и Дачич напомнили о хаосе, в который превратилась внутренняя политика в Косово.
РЕН ТВ 17:01
Игры

«Халк словно с Nintendo 64»: пользователи раскритиковали дизайн персонажей в Marvel’s Avengers

К посту сценарист прикрепил скриншот из Marvel’s Avengers, который демонстрирует Халка, Тора, Железного человека, Чёрную вдову и Мисс Марвел (Камалу Кан).
3DNews 14:39
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Путешествия

Поматросят и бросят? Как встретят русского туриста родные курорты

Отсутствие инфраструктуры значительно снижает конкурентные преимущества России перед популярными заграничными курортами, а дороговизна отдыха на отечественных курортах еще больше усугубляет их положение.
REGNUM 19:16
Футбол

«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии

При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
Российская газета 17:23
Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Ведомости вчера в 00:44
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Футбол

Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом

Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
Metaratings 10:15
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Политика

Трамп продлил санкции в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп продлил на год действующие с 2008 года санкции против Северной Кореи.
Коммерсантъ 18:33
Политика

Болтон: Трамп просил Си Цзиньпина поспособствовать его переизбранию

Московский Комсомолец 17:54
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM вчера в 01:04
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Общество

К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция

Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.
Эхо Москвы 19:05
Кино

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме «Спенсер»

Режиссёр нового проекта Пабло Ларраина Кристен Стюарт выбрали на роль принцессы Дианы в новом фильме "Спенсер".
Inc-news.ru 19:07
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Политика

Почему Япония приостановила развертывание американских комплексов ПРО

Япония планирует отказаться от размещения на своей территории комплексов противоракетной обороны (ПРО) США.
МонаВиста вчера в 13:11
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Экономика

«При 23,4 млрд руб. господдержки кто-то обанкротится, безусловно»

По нашим расчетам, потери могут составить более 500 млрд руб. по итогам года, и вне зависимости от уровня государственной поддержки авиакомпании должны будут прибегнуть к мерам оптимизации затрат по всем возможным направлениям.
Коммерсантъ 18:57
Общество

Мишустин отменил более 450 устаревших документов советских госорганов

Премьер-министр Михаил Мишустин отменил более 450 устаревших актов РСФСР и СССР, пишет ФАН.
Телеканал Санкт-Петербург 05:58
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Наука

Бельгийские врачи нашли способ предотвратить рак толстой кишки

Evo-rus.com 08:56
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