Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила в среду эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо.

с чего всё началось

ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина для дополнительной проверки безопасности препарата. Позже авторы статьи в The Lancet отозвали ее, не сумев перепроверить исходные данные.

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