Коронавирус
VademecumВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина от COVID-19
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина для дополнительной проверки безопасности препарата. Позже авторы статьи в The Lancet отозвали ее, не сумев перепроверить исходные данные.
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с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила в среду эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо.ТАСС12:45
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ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом
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