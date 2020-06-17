Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила в среду эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо.

с чего всё началось

После отзыва статьи ВОЗ вернула гидроксихлорохин в Solidarity. В середине июня 2020 года FDA все же отозвало выданное в марте разрешение на экстренное применение гидроксихлорохина у пациентов с COVID-19.

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