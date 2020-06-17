Коронавирус
VademecumВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина от COVID-19
После отзыва статьи ВОЗ вернула гидроксихлорохин в Solidarity. В середине июня 2020 года FDA все же отозвало выданное в марте разрешение на экстренное применение гидроксихлорохина у пациентов с COVID-19.
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с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила в среду эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо.ТАССвчера в 12:45
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ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом
Общественное телевидение Россиивчера в 12:19
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Газета.Ru вчера в 19:50
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России
Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:59
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На Сахалине суд снял с поста мэра Охинского района по иску губернатора
В конце мая Валерий Лимаренко подал в суд иск о досрочном прекращении полномочий Гусева на посту мэра Охинского района в связи с утратой доверия.
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Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия вчера в 12:39
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Космос
Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель
Военное дело 16 июня в 05:26
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«Вечерняя Москва» решила выяснить, чье здоровье подвержено наибольшей опасности в эти дни и чего не стоит делать при такой погоде.
Вечерняя Москва вчера в 04:40
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
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Составлен топ-10 самых распространенных праворульных автомобилей в РФ
Tvoe-avto.com 16 июня в 05:46
Наука
Обычные лекарства от холестерина могут помочь в борьбе против рака
Ученые из Университета Нотр-Дам (США) выяснили, что статины - широко используемые лекарственные препараты, для снижения высокого уровня холестерина, способны подавлять распространение метастазов рака молочной железы в головном мозге.
Ридус 00:27
Политика
Помпео обсудил пандемию с представителем Китая
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил пандемию коронавируса и китайско-американские отношения с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Яном Цзечи, сообщается на сайте Госдепартамента.
Газета.Ru вчера в 23:49
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
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Анонсирован шестиколёсный пикап от Rezvani Motors
Компания Rezvani Motors, которая специализируется на разработке бронированных внедорожников, заявила о своих планах выпустить шестиколёсный пикап.
Тарантас Ньюс вчера в 07:51
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ вчера в 10:07
Общество
Женщина с огромными губами нашла необычный способ заработка
Жительница Великобритании с самыми большими губами София Липс придумала оригинальный способ зарабатывать.
НТВ вчера в 11:53
Политика
Нуланд объяснила успешность России на международной арене
«За рубежом Путин смог хорошо разыграть слабую карту потому, что США и их союзники позволили ему, дав России нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и честность выборов в США и Европе», — подчеркнула Нуланд.
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В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и отказаться от их проектирования в новостройках.
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В правительстве Республики Алтай нашли коронавирус
За весь период распространения коронавируса в Республике Алтай заболели 336 человек. 15о пациентов прошли лечение и выписались.
RuNews24.ru вчера в 23:42
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости 16 июня в 06:40
Футбол
Слуцкий оплатил операцию на сердце известному тренеру Загорулько
Metaratings вчера в 06:33
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Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей
В отличие от взрослых, у которых лихорадка появлялась менее чем в половине случаев заражения COVID-19, дети страдали ей в 76 процентах случаев.
Lenta.ru вчера в 21:15
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Диетолог назвал продукты, снижающие уровень холестерина
Холестерин способствует выработке полезных веществ. Если в крови содержится 5,5 ммоль на литр, то это повышенный уровень.
Evo-rus.com вчера в 13:01
Экономика
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Коммерсантъ 16 июня в 18:37
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru вчера в 01:20
Музыка
BTS провели самый покупаемый онлайн-концерт в истории
"Несмотря на трудности, которые переживает концертная индустрия из-за COVID-19, BTS открывают новые возможности через свой онлайн-концерт", - сказал Big Hit.
Ежедневные Новости Владивостока 15 июня в 19:44
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В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Общество
Huawei стала крупнейшим в мире производителем смартфонов
Самые популярные смартфоны Huawei находятся в Китае, особенно после введения очередных санкций со стороны США.
Evo-rus.com 15 июня в 10:07