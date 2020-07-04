Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВОЗ прекратила испытания некоторых лекарств на пациентах с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) закончила испытывать на людях, зараженных коронавирусом, лекарство против малярии - гидроксихлорохин и антиретровирусный препарат - лопинавир/ритонавир.
Читать в источнике
Комментировать94
с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) закончила испытывать
 на людях, зараженных коронавирусом, лекарство против малярии - гидроксихлорохин и антиретровирусный препарат - лопинавир/ритонавир.
Газета.Ru14:58

Подробнее о событии

ВОЗ прекратила испытания нескольких препаратов от COVID-19

ТАСС14:36

ВОЗ прекратила испытания некоторых лекарств на пациентах с COVID-19

Газета.Ru14:58

ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса

Lenta.ru14:53

ВОЗ прекратила испытания трех лекарств для лечения от коронавируса

Комсомольская правда14:47

ВОЗ остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса

РБК15:55

ВОЗ остановила испытания трёх лекарств от коронавируса

Life.ru14:23

ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса

РИА Новости14:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Авто

НП «ГЛОНАСС» и «Рексофт» работают над вторым этапом проектирования платформы «Автодата»

Вторая стадия проекта стала логическим завершением первой, в рамках которой появилась общая итоговая концепция «Автодаты».
Car.ru 13:02
Общество

В Госдуме допустили условное наказание для журналистки Прокопьевой

Газета.Ru 13:27
1K
Происшествия

На Шри-Ланке отпустили под залог двух россиян, задержанных в феврале

Двое россиян, задержанных в конце февраля на Шри-Ланке, отпущены под залог, следующее заседание суда пройдет 23 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 02 июля в 10:12
81
Футбол

ЦСКА одержал крупную победу над «Ахматом» в 26-м туре РПЛ

RT на русском 15:24
Финансы

Курс рубля упал до минимума с конца мая

Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.
РБК вчера в 17:14
119
Общество

Кадыров присутствовал на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

Газета.Ru 12:18
46
Армия и оружие

Ракетный комплекс С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе

В беседе с журналистом Суровикин подчеркнул, что ракетный комплекс С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе.
Версия.Инфо вчера в 02:19
370
Космос

ESA показало видео пролета над марсианским кратером Королева

Ролик представляет собой мозаику изображений, которые смонтировали так, чтобы получилась визуализация полета аппарата над кратером.
РИА Новости вчера в 09:23
5
Футбол

«Шахтер» четвертый раз за сезон победил «Динамо» в чемпионате Украины

РБК 15:03
Футбол

«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России

Московский "Спартак" на своем поле уступил "Тамбову" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 13:27
2
Здоровье

Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
Lenta.ru 09:13
45
Футбол

«Челси» возобновил переговоры по продлению контракта с Виллианом

«Челси» возобновил переговоры продлению контракта с нападающим команды Виллианом, сообщает Goal.com.
Спорт-Экспресс 02:18
Шоу-бизнес

Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
РИА Новости 08:48
4
Политика

В Госдуме предложили присвоить Путину титул «Владимир-объединитель»

Фёдоров считает, что Путину титул нужно присвоить «обязательно, но только после того, как он закончит реформу по восстановлению отечества, его свободы и независимости».
ИА Красная Весна 10:18
79
Футбол

Гранада — Валенсия 2:2

В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" и "Гранада" сыграли вничью.
Газета.Ru 17:53
Футбол

ФК «Ростов» в Самаре сыграл вничью с «Крыльями Советов»

По результатам игры ФК «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице, получив 43 очка. Ранее «Ростов» вничью сыграл с «Краснодаром».
Rostov gazeta 17:38
Общество

Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор

Требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в целях профилактики коронавирусной инфекции в детских организациях — школах, детских садах и лагерях, подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна вчера в 13:08
19
Общество

Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер «Делфи»

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно "Делфи" с побережья Одессы, об этом шла речь во время его встречи с представителями судовладельца и местной власти.
РИА Новости 10:55
Происшествия

Во Франции погибла женщина после падения с аттракциона

Известия 15:38
Армия и оружие

Украина планирует разместить ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

Известия 16:55
Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в эфире передачи "СоловьевLІVЕ" результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова найдены следы ДНК актера.
РИА Новости 18:31
3
Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM 15:28
45
Происшествия

В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека

Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
РИА Новости 05:20
1
Игры

NBA 2K21 для PS5 и Xbox Series X станет первой игрой стоимостью $ 70

Версии игры для PlayStation 5 и Xbox Series X появятся до конца года.
Чемпионат 02 июля в 12:52
4
Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 12:52
1,1K
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
1,3K
Политика

Обновленный текст Конституции опубликован в России

Обновленный текст Конституции РФ, с уже внесенными поправками, опубликовали в России, 4 июля его разместили на официальном интернет-портале правовой информации.
ZAB.RU 03:52
1,1K
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
1,7K
Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru 18:30
5
Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А

RT на русском 13:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное