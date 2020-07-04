Коронавирус
КоммерсантъВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир в рамках тестов для поиска лекарства от коронавируса COVID-19.
Читать в источнике
Оценить113
с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) закончила испытывать на людях, зараженных коронавирусом, лекарство против малярии - гидроксихлорохин и антиретровирусный препарат - лопинавир/ритонавир.Газета.Ruвчера в 14:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 02:40, Ашберн
Происшествия
На задержанных в Пскове пикетчиков составили протоколы
Коммерсантъ вчера в 10:46
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 июля
Бразилия находится на втором месте (1,5 млн), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (648 тыс.), на пятом — Перу (295 тыс.).
РБК 02:21
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов.
РИА Новости вчера в 04:59
Политика
Протестующие у Белого дома сожгли флаг США после речи Трампа
Известия вчера в 23:47
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
Общество
Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае
Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 03 июля в 05:11
Кино
Названы самые популярные фильмы 1990-х годов в разных странах
Американская компания Frontier Communications провела исследование и выяснила, какие фильмы 1990-х годов чаще всего искали в поисковиках жители 100 стран мира.
Ридус вчера в 14:56
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Футбол
Широков призвал Тедеско наигрывать позиционные атаки
Бывший полузащитник московского ЦСКА и петербургского "Зенита" Роман Широков призвал главного тренера столичного "Спартака" Доменико Тедеско наигрывать позиционные атаки.
Газета.Ru 00:56
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Здоровье
Больному COVID врачу отказали делать КТ из-за полноты
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России от коронавируса с начала пандемии умерли 40 врачей Врач-гинеколог Галина Лебедева из города Уяра Красноярского края умерла от коронавируса.
Толк 00:36
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Космос
Запуск нового марсохода NASA перенесли на 30 июля
NASA перенесло запуск марсохода Perseverance с 22 июля на 30 июля.
ТАСС 02 июля в 11:48
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети
Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com вчера в 08:40
Футбол
«Рубин» ответил на письмо «Оренбурга» о переносе матча 26-го тура РПЛ
Казанский «Рубин» подтвердил факт получения письма от ФК «Оренбург» с просьбой о переносе матча 26-го тура премьер-лиги с 5-го июля на 19-е июля.
Татар-информ 03 июля в 05:23
Здоровье
Врач сообщил о возможности второй волны SARS-CoV-2 из-за ОРВИ
Москва, 5 июля 2020, 09:23 — REGNUM Новая волна заражаемости коронавирусом ожидается в период с ноября по декабрь текущего года и к ней необходимо вести серьёзную подготовку, так как она будет осложнена сезонной вспышкой ОРВИ, у которой похожие на COVID-19 симптомы.
REGNUM 02:23
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А
RT на русском вчера в 13:21
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
Здоровье
За сутки в Свердловской области от коронавируса умерли 7 человек
Kursk.com 03 июля в 03:49
Игры
Создана самая маленькая в мире складная игровая консоль
Создана самая маленькая в мире складная игровая консоль.
Ferra вчера в 08:59
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости 03 июля в 19:29
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН вчера в 10:19
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии
Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии.
Российская газета вчера в 11:45
Футбол
СМИ: «Краснодар» заинтересован в трансфере Науэля Бустоса
"Краснодар" заинтересован в услугах футболиста молодежной сборной Аргентины и "Тальереса" Науэля Бустоса, сообщает Mundo.
РИА Новости 02:10
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
Экономика
Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры
В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:54
Происшествия
В Новосибирской области скончались 108 пациентов с коронавирусом
Новосибирск, 4 июля 2020, 13:00 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 4 июля, за сутки выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 172 пациента.
REGNUM вчера в 06:00
Общество
Россиян предупредили об аномально жаркой погоде
Lenta.ru 01:54