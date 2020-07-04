Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир в рамках тестов для поиска лекарства от коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) закончила испытывать
 на людях, зараженных коронавирусом, лекарство против малярии - гидроксихлорохин и антиретровирусный препарат - лопинавир/ритонавир.
Газета.Ruвчера в 14:58

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ВОЗ прекратила испытания нескольких препаратов от COVID-19

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ВОЗ остановила испытания трёх лекарств от коронавируса

Life.ruвчера в 14:23

ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса

РИА Новостивчера в 14:13
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Более 20 человек за сутки погибли в Индии от ударов молний

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Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
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Россиян предупредили об аномально жаркой погоде

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