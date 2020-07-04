с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир в рамках тестов для поиска лекарства от коронавируса COVID-19.

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 41

Здоровье Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов. 53

Кино Названы самые популярные фильмы 1990-х годов в разных странах Американская компания Frontier Communications провела исследование и выяснила, какие фильмы 1990-х годов чаще всего искали в поисковиках жители 100 стран мира. 13

Футбол Широков призвал Тедеско наигрывать позиционные атаки Бывший полузащитник московского ЦСКА и петербургского "Зенита" Роман Широков призвал главного тренера столичного "Спартака" Доменико Тедеско наигрывать позиционные атаки.

Здоровье Больному COVID врачу отказали делать КТ из-за полноты Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России от коронавируса с начала пандемии умерли 40 врачей Врач-гинеколог Галина Лебедева из города Уяра Красноярского края умерла от коронавируса. 91

Футбол «Рубин» ответил на письмо «Оренбурга» о переносе матча 26-го тура РПЛ Казанский «Рубин» подтвердил факт получения письма от ФК «Оренбург» с просьбой о переносе матча 26-го тура премьер-лиги с 5-го июля на 19-е июля.

Здоровье Врач сообщил о возможности второй волны SARS-CoV-2 из-за ОРВИ Москва, 5 июля 2020, 09:23 — REGNUM Новая волна заражаемости коронавирусом ожидается в период с ноября по декабрь текущего года и к ней необходимо вести серьёзную подготовку, так как она будет осложнена сезонной вспышкой ОРВИ, у которой похожие на COVID-19 симптомы. 293

Автоспорт Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии.

Футбол СМИ: «Краснодар» заинтересован в трансфере Науэля Бустоса "Краснодар" заинтересован в услугах футболиста молодежной сборной Аргентины и "Тальереса" Науэля Бустоса, сообщает Mundo.

Экономика Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. 266