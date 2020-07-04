Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВОЗ прекратила испытания некоторых лекарств на пациентах с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) закончила испытывать на людях, зараженных коронавирусом, лекарство против малярии - гидроксихлорохин и антиретровирусный препарат - лопинавир/ритонавир.
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с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) закончила испытывать
 на людях, зараженных коронавирусом, лекарство против малярии - гидроксихлорохин и антиретровирусный препарат - лопинавир/ритонавир.
Газета.Ruвчера в 14:58

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ВОЗ остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса

РБКвчера в 15:55

ВОЗ остановила испытания трёх лекарств от коронавируса

Life.ruвчера в 14:23

ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса

Lenta.ruвчера в 14:53

ВОЗ прекратила испытания трех лекарств для лечения от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 14:47

ВОЗ прекратила испытания нескольких препаратов от COVID-19

ТАССвчера в 14:36

ВОЗ прекратила испытания некоторых лекарств на пациентах с COVID-19

Газета.Ruвчера в 14:58

ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса

РИА Новостивчера в 14:13
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Общество

Протестующие в Балтиморе снесли памятник Колумбу

РБК 01:06
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Политика

Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма

Lenta.ru вчера в 22:08
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
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Армия и оружие

Очередной коррупционный скандал снизил обороноспособность Киева

Суть очередного коррупционного скандала в том, что «ключи от неба» на самом деле были произведены в России и попали на Украину нелегально.
ФАН 03 июля в 11:38
Происшествия

Более 20 человек погибли за сутки от ударов молний на севере Индии

За минувшие сутки в Индии от ударов молнии в северном штате Уттар-Прадеш погибли 23 местных жителя, еще 29 пострадали.
Известия 01:05
139
Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

По словам замруководителя администрации российского президента Дмитрия Козака, на прошедшей встрече не удалось добиться прорыва по Украине.
Evo-rus.com вчера в 15:20
7
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
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Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
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Космос

Ученые: Исчезла одна из самых массивных звезд во Вселенной

Российская газета вчера в 03:51
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Экономика

Экономист предсказал массовые банкротства россиян осенью

Селянин уверен, что два эти факта взаимосвязаны и приведут к волне банкротства россиян уже этой осенью.
MOS.news 00:22
10
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
1,7K
Происшествия

На задержанных в Пскове пикетчиков составили протоколы

Коммерсантъ вчера в 10:46
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Космос

Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»

Газета.Ru вчера в 20:56
Шоу-бизнес

Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист

iReactor 03 июля в 12:13
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Здоровье

Больному COVID врачу отказали делать КТ из-за полноты

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России от коронавируса с начала пандемии умерли 40 врачей Врач-гинеколог Галина Лебедева из города Уяра Красноярского края умерла от коронавируса.
Толк 00:36
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru вчера в 08:42
1,4K
Происшествия

Двенадцатый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе

Кемерово, 5 июля 2020, 07:53 — REGNUM Двенадцатый пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» скончался в Кемеровской области, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев на своем канале в Telegram.
REGNUM 00:53
3
Футбол

«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» в 26-м туре РПЛ

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи».
RT на русском вчера в 15:36
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
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Технологии

Создана «умная» перчатка, переводящая язык жестов

Девайс поможет глухим общаться с людьми, которые не владеют языком жестов, а также может использоваться для обучения невербальному способу общения.
РЕН ТВ 00:40
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Происшествия

Опубликовано видео задержания вооруженной группировки в Башкирии

Bash.News вчера в 07:33
22
Общество

Власти Уфы изымают многоквартирный дом – Жильцов выселят

Власти Уфы приняли решение изъять двухэтажный жилой дом в Ленинском районе.
UfaTime.ru вчера в 23:24
2
Политика

Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно.
Коммерсантъ вчера в 07:42
130
Политика

Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США

ТК Звезда вчера в 21:02
Политика

Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина

Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru вчера в 06:35
356
Общество

«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне

Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com вчера в 06:33
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Происшествия

Из-за ливней на юго-западе Японии погибли 18 человек

На юго-западе Японии из-за ливней погибли 18 человек, семеро пропали без вести, один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 20:37
53
Музыка

Группа The Hatters открыла серию концертов для автомобилистов в Москве

Газета.Ru вчера в 16:57
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Наука

Ядовитые железы обнаружили у южноамериканской амфибии

Зоологи из США обнаружили у безногих южноамериканских амфибий кольчатых червяг полноценно развитые ядовитые железы.
Сайт интересных новостей вчера в 09:20
1
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