Коронавирус
Lenta.ruВОЗ прекратила испытания популярного лекарства от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, считавшегося популярным лекарством от коронавируса. Об этом заявила эксперт Анна Мария Рестрепо, передает ТАСС.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила в среду эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо.ТАСС12:45
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ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом
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