с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.

Футбол Матч РПЛ между «Рубином» и «Оренбургом» состоится Ограничений Роспотребнадзора для проведения матча 26-го тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и "Оренбургом" нет, игра состоится, сообщает оперштаб Российской премьер-лиги.

Происшествия Просителя убежища из России убили в Австрии Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию. 549

Космос Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе» С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты. 2

Футбол Чалов забил мяч за ЦСКА впервые за семь месяцев Нападающий столичного ЦСКА Федор Чалов забил мяч впервые за семь месяцев.

Наука Ученые доказали пользу бега при лечении язвы желудка Автор расследования Людмила Филаретова рассказала журналистам ТАСС, что учеными был проведен эксперимент с участием имеющих язву желудка крыс. 9

Футбол Семак назвал сильные стороны «Краснодара» Заявление Семака приводит официальный сайт команды. Матч «Краснодар» – «Зенит» состоится в воскресенье, 5 июля и стартует в 20.30 мск.

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 47

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 1,8K

Общество Москвичам дали советы о правилах поведения при встрече с диким кабаном При встрече с дикими кабанами следует замереть и постараться не привлекать к себе внимание, так как животные не станут нападать на человека без повода. 4

Шоу-бизнес Сати Казанова назвала сумму гонораров участников «Фабрики звезд» По словам знаменитости, гастроли «Фабрики звезд» длились на протяжении почти двух лет. Она также рассказала о заработке участников.