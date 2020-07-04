с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.

Общество Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури Как рассказал актер, из-за пандемии коронавируса он потерял работу: все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены. 17

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 47

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 1,8K

Единоборства Нурмагомедов поблагодарил Кадырова за поддержку во время болезни отца Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время похорон отца, которые прошли накануне в Дагестане, поблагодарил за помощь главу Чечни Рамзана Кадырова. 5

Армия и оружие Донбасс в огне: Враг наносит удары, чтобы спровоцировать катастрофу Ответным огнем из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая точка противника подавлена, один каратель убит, двое получили ранения, уничтожен БПЛА противника.

Армия и оружие Комплексы С-500 смогут уничтожать цели в ближнем космосе Москва, 3 июля 2020, 05:31 — REGNUM Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, заявил 2 июля главный командующий ВКС России Сергей Суровикин в интервью газете «Красная звезда». 372

Экономика Власти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие. 191

Экономика Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов Для сравнения — в первом квартале сборы компании по полисам страхования жизни и страхования от несчастных случаев составили 9,3 млрд руб. "Ингосстрах-Жизнь" застраховала по программе защиты от COVID-19 более 7 тыс. россиян, рассказал гендиректор компании Владимир Черников. 5

Происшествия Более 20 человек погибли от ударов молний на севере Индии За последние сутки по меньшей мере 23 человека погибли и 29 пострадали в результате ударов молний в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. 144

Происшествия В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, погибла женщина Женщина скончалась в больнице из-за полученных травм после того, как ее сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, еще один человек серьезно пострадал, сообщает местная газета Seattle Times со ссылкой на медиков. 21

Хоккей «Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо». 2