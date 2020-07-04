Коронавирус
ИнтерфаксВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
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с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) закончила испытывать на людях, зараженных коронавирусом, лекарство против малярии - гидроксихлорохин и антиретровирусный препарат - лопинавир/ритонавир.Газета.Ruвчера в 14:58
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