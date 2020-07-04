с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.

Политика Племянника Путина захотели сделать борцом с коррупцией Двоюродного племянника президента России Владимира Путина — Романа — захотели сделать борцом с коррупцией — его кандидатуру намерены выдвинуть на должность руководителя партии «Народ против коррупции». 337

Политика Путин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР Положение в Конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". 1,8K

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 1,9K

Происшествия Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News. 57

Политика Пушилин заявил об отказе ДНР возвращаться в состав Украины Глава ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением о том, что в республике отвергли идею возможного возвращения в состав Украины. 13

Происшествия СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК. 925

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 50

Происшествия Просителя убежища из России убили в Австрии Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию. 670

Политика Зеленского уличили в уклонении от уплаты налогов В ролике финансист Наталья Лютикова утверждает, что 11 зарегистрированных на Украине компаний, ранее принадлежавших нынешнему лидеру страны и его жене, не выплачивали налоги в полном объеме даже после начала вооруженного конфликта в Донбассе. 1

Биатлон Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.

Политика В России увидели возможность для Канье Уэста стать президентом США Американский рэпер Канье Уэста имеет большие шансы стать кандидатом в президенты США, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью радиостанции «Говорит Москва». 4

Происшествия Двое погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Южной Каролине В результате стрельбы в ночном клубе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, погибли два человека, ещё восемь получили ранения и госпитализированы, уточняет WYFF со ссылкой на полицию.

Шоу-бизнес Певица МакSим появилась на публике после реабилитации Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году. 5

Футбол Гранада — Валенсия 2:2 В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" и "Гранада" сыграли вничью.