Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
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с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) закончила испытывать
 на людях, зараженных коронавирусом, лекарство против малярии - гидроксихлорохин и антиретровирусный препарат - лопинавир/ритонавир.
Газета.Ruвчера в 14:58

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Эдигер назвал ВОЗ «недобросовестным» источником информации о вакцинах против коронавируса

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ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса

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ВОЗ остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса

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Пушилин заявил об отказе ДНР возвращаться в состав Украины

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Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
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Американский рэпер Канье Уэста имеет большие шансы стать кандидатом в президенты США, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью радиостанции «Говорит Москва».
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