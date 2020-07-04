Коронавирус
ИнтерфаксВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
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с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) закончила испытывать на людях, зараженных коронавирусом, лекарство против малярии - гидроксихлорохин и антиретровирусный препарат - лопинавир/ритонавир.Газета.Ruвчера в 14:58
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РИА Новости вчера в 19:34
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Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу
По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
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Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
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Путин заявил, что Россия нуждается в притоке новых мигрантов
Mockva.ru 03 июля в 15:14